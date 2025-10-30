The Guardian'dan flaş iddia: Google ve Amazon'da İsrail'e şifreli uyarı

The Guardian'ın elde ettiği belgelere dayandırdığı haberinde, İsrail hükümeti ile Google ve Amazon şirketleri arasında 2021'de imzalanan 1,2 milyar dolarlık Nimbus Projesi adlı anlaşmanın detayları aktarıldı.

Haberde, küresel çapta faaliyet gösteren bu şirketlerin bulut hizmetlerinde depoladığı verilerin yabancı kolluk kuvvetlerinin eline geçme ihtimaline karşı İsrail’in, Google ve Amazon’dan diğer ülkelerde uymak zorunda oldukları yasal yükümlülükleri görmezden gelmelerini talep ettiği belirtildi.

REKLAM advertisement1

İsrail hükümeti, anlaşma kapsamına "göz kırpma mekanizması" adlı şifreli uyarı sisteminin dahil edilmesi konusunda talepte bulundu.

Google ve Amazon, bulut sistemlerindeki İsrail'e ilişkin verileri yabancı ülkelerin kolluk kuvvetleriyle paylaşmak zorunda kaldıklarında Tel Aviv yönetimini uyarmalarını içeren bu talebi kabul etti.

REKLAM

Buna göre, şirketlerin böyle bir durumla karşılaşmaları halinde İsrail’e 24 saat içinde ödeme yapmaları ve gönderilecek tutarın, verilerin paylaşıldığı ülkenin telefon koduna göre belirlenmesi kararlaştırıldı.

Google ve Amazon, gazeteye yaptıkları açıklamada, söz konusu mekanizmanın varlığını reddetti.

Öte yandan, Google ve Amazon’un aktivistlerin ya da yatırımcıların baskısıyla işbirliğinden vazgeçmesinden endişe eden İsrail hükümeti, sözleşmeye bazı katı denetim tedbirlerinin eklenmesini talep etti.

Bu tedbirler arasında, Google ve Amazon’un hizmet şartlarının ihlal edildiğini tespit etseler dahi İsrail’in erişimini askıya alamaması veya iptal edememesi koşulu da yer aldı. Şirketler, aynı zamanda İsrail devlet kurumlarının, güvenlik servislerinin ve askeri birimlerinin bulut hizmetlerini nasıl kullandığına yönelik kısıtlama da getiremiyor. Haberde ayrıca İsrail'e bulut hizmeti sunduğu bilinen Microsoft firmasının da Nimbus Projesi'ne dahil olmak istediği fakat Tel Aviv'in talep ettiği sıkı önlemlerden bazılarını kabul etmediği için anlaşmaya dahil olmadığı ifade edildi. REKLAM İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde ve Batı Şeria'daki sivillerin gözetiminde kullanıldığı Microsoft bulut hizmetlerinin eylülde askıya alınmasının ardından bu şirketin bulut hizmetlerinde depoladığı verileri Amazon'un veri merkezlerine aktarmak istediği de öne sürüldü. NIMBUS PROJESİ Nimbus Projesi, veri depolama, toplama, analiz etme, veriler üzerinden motive ve özellik tanımlama ile bu bilgilerden yola çıkarak olası veri ve desen tahminleri yapmayı sağlayan bir bulut bilişim ve makine öğrenimi sistemi olarak tanımlanıyor. Projenin sözleşmesi, Nisan 2021'de İsrail ile Google ve Amazon şirketleri arasında imzalandı.

İsrail Maliye Bakanlığı, 21 Nisan 2021'de anlaşmaya ilişkin açıklamasında, İsrail'in yaklaşık 1,2 milyar dolarlık yatırımla kendi yerel bulut depolama sunucu merkezlerini kurmasını sağlayacak devasa bir devlet ihalesi olan Nimbus Projesi'ni, Google ve Amazon'un kazandığını duyurdu. Söz konusu sistem, İsrail ve ordusunun sağladığı tüm veri tabanları, kaynakları, hatta sokak ve dron kameraları gibi canlı gözlem kaynaklarındaki tüm verileri kendinde toplayabilme özelliğine sahip.