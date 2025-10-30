Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Teknoloji
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Bilişim
        Cihaz
        İnternet
        Mobil
        Oyun
        Sosyal Medya
        Uygulama
        Yapay Zeka
        BIST 100 10.871,08 %0,16
        DOLAR 41,9650 %0,07
        EURO 48,8557 %0,34
        GRAM ALTIN 5.343,69 %0,82
        FAİZ 40,04 %0,00
        GÜMÜŞ GRAM 64,34 %0,24
        BITCOIN 110.801,00 %-0,58
        GBP/TRY 55,4659 %0,14
        EUR/USD 1,1623 %0,19
        BRENT 64,62 %-0,46
        ÇEYREK ALTIN 8.736,94 %0,82
        Haberler Ekonomi Teknoloji The Guardian'dan flaş iddia: Google ve Amazon'da İsrail'e şifreli uyarı - Teknoloji Haberleri

        The Guardian'dan flaş iddia: Google ve Amazon'da İsrail'e şifreli uyarı

        İngiliz The Guardian gazetesi, İsrail hükümetinin ABD merkezli teknoloji şirketleri Google ve Amazon ile 2021'de yaptığı anlaşma kapsamında, bulut verilerinin yabancı ülkelerin kolluk kuvvetleri tarafından incelenmesi durumunda şifreli bir uyarı almayı talep ettiğini ve şirketlerin bu şartı kabul ettiğini öne sürdü

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.10.2025 - 09:58 Güncelleme: 30.10.2025 - 09:58
        ABONE OL
        ABONE OL
        Google ve Amazon'da İsrail'e şifreli uyarı
        ABONE OL
        ABONE OL

        The Guardian'ın elde ettiği belgelere dayandırdığı haberinde, İsrail hükümeti ile Google ve Amazon şirketleri arasında 2021'de imzalanan 1,2 milyar dolarlık Nimbus Projesi adlı anlaşmanın detayları aktarıldı.

        Haberde, küresel çapta faaliyet gösteren bu şirketlerin bulut hizmetlerinde depoladığı verilerin yabancı kolluk kuvvetlerinin eline geçme ihtimaline karşı İsrail’in, Google ve Amazon’dan diğer ülkelerde uymak zorunda oldukları yasal yükümlülükleri görmezden gelmelerini talep ettiği belirtildi.

        İsrail hükümeti, anlaşma kapsamına "göz kırpma mekanizması" adlı şifreli uyarı sisteminin dahil edilmesi konusunda talepte bulundu.

        Google ve Amazon, bulut sistemlerindeki İsrail'e ilişkin verileri yabancı ülkelerin kolluk kuvvetleriyle paylaşmak zorunda kaldıklarında Tel Aviv yönetimini uyarmalarını içeren bu talebi kabul etti.

        REKLAM

        Buna göre, şirketlerin böyle bir durumla karşılaşmaları halinde İsrail’e 24 saat içinde ödeme yapmaları ve gönderilecek tutarın, verilerin paylaşıldığı ülkenin telefon koduna göre belirlenmesi kararlaştırıldı.

        Google ve Amazon, gazeteye yaptıkları açıklamada, söz konusu mekanizmanın varlığını reddetti.

        Öte yandan, Google ve Amazon’un aktivistlerin ya da yatırımcıların baskısıyla işbirliğinden vazgeçmesinden endişe eden İsrail hükümeti, sözleşmeye bazı katı denetim tedbirlerinin eklenmesini talep etti.

        Bu tedbirler arasında, Google ve Amazon’un hizmet şartlarının ihlal edildiğini tespit etseler dahi İsrail’in erişimini askıya alamaması veya iptal edememesi koşulu da yer aldı.

        Şirketler, aynı zamanda İsrail devlet kurumlarının, güvenlik servislerinin ve askeri birimlerinin bulut hizmetlerini nasıl kullandığına yönelik kısıtlama da getiremiyor.

        Haberde ayrıca İsrail'e bulut hizmeti sunduğu bilinen Microsoft firmasının da Nimbus Projesi'ne dahil olmak istediği fakat Tel Aviv'in talep ettiği sıkı önlemlerden bazılarını kabul etmediği için anlaşmaya dahil olmadığı ifade edildi.

        REKLAM

        İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde ve Batı Şeria'daki sivillerin gözetiminde kullanıldığı Microsoft bulut hizmetlerinin eylülde askıya alınmasının ardından bu şirketin bulut hizmetlerinde depoladığı verileri Amazon'un veri merkezlerine aktarmak istediği de öne sürüldü.

        NIMBUS PROJESİ

        Nimbus Projesi, veri depolama, toplama, analiz etme, veriler üzerinden motive ve özellik tanımlama ile bu bilgilerden yola çıkarak olası veri ve desen tahminleri yapmayı sağlayan bir bulut bilişim ve makine öğrenimi sistemi olarak tanımlanıyor.

        Projenin sözleşmesi, Nisan 2021'de İsrail ile Google ve Amazon şirketleri arasında imzalandı.

        İsrail Maliye Bakanlığı, 21 Nisan 2021'de anlaşmaya ilişkin açıklamasında, İsrail'in yaklaşık 1,2 milyar dolarlık yatırımla kendi yerel bulut depolama sunucu merkezlerini kurmasını sağlayacak devasa bir devlet ihalesi olan Nimbus Projesi'ni, Google ve Amazon'un kazandığını duyurdu.

        Söz konusu sistem, İsrail ve ordusunun sağladığı tüm veri tabanları, kaynakları, hatta sokak ve dron kameraları gibi canlı gözlem kaynaklarındaki tüm verileri kendinde toplayabilme özelliğine sahip.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Canlı Altın Fiyatları Kripto Piyasaları Canlı Döviz Kuru
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Trump ve Şi Güney Kore'de bir araya geldi
        Trump ve Şi Güney Kore'de bir araya geldi
        Gebze'de 7 katlı bina çöktü! Aynı aileden 4 kişi öldü!
        Gebze'de 7 katlı bina çöktü! Aynı aileden 4 kişi öldü!
        Özlem'e çarptı gaza basıp kaçtı! Bu nasıl vicdan?
        Özlem'e çarptı gaza basıp kaçtı! Bu nasıl vicdan?
        Yolcu gemisinin adada unuttuğu kadın ölü bulundu
        Yolcu gemisinin adada unuttuğu kadın ölü bulundu
        Green Card başvuruları ne zaman başlayacak?
        Green Card başvuruları ne zaman başlayacak?
        Beşik gibi sallanan Sındırgı'da gizli etken!
        Beşik gibi sallanan Sındırgı'da gizli etken!
        Emekli aylığından kesinti
        Emekli aylığından kesinti
        30 metrelik ölüm çukuru! Yol yapımında çalışıyordu...
        30 metrelik ölüm çukuru! Yol yapımında çalışıyordu...
        Kadınlar bunu erkeklerden çok kullanıyor!
        Kadınlar bunu erkeklerden çok kullanıyor!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Almanya Şansölyesi ile görüşecek
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Almanya Şansölyesi ile görüşecek
        Szymanski'ye Fransa'dan talip çıktı!
        Szymanski'ye Fransa'dan talip çıktı!
        En yüksek ikinci yıllık yükselişti
        En yüksek ikinci yıllık yükselişti
        'Galata Kulesi'ne beraber çıkan evlenir' mi?
        'Galata Kulesi'ne beraber çıkan evlenir' mi?
        Yağış yok, sıcaklıklar mevsim normali üzerinde
        Yağış yok, sıcaklıklar mevsim normali üzerinde
        İşte Zorbay Küçük'ün yönettiği Süper Lig maçları
        İşte Zorbay Küçük'ün yönettiği Süper Lig maçları
        Kısa mı uzun mu? Kalp için en faydalı yürüyüş hangisi?
        Kısa mı uzun mu? Kalp için en faydalı yürüyüş hangisi?
        Bilim insanları en çok bu filmleri izliyor
        Bilim insanları en çok bu filmleri izliyor
        Galatasaray'da Singo mesaisi!
        Galatasaray'da Singo mesaisi!
        Real Betis'ten Amrabat atağı!
        Real Betis'ten Amrabat atağı!
        Habertürk Anasayfa