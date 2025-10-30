Hollanda sandığa gitti: Aşırı sağa ağır darbe

Hollanda halkı 2023 seçimlerinin ardından dün sandığa giderek 150 sandalyeli parlamento için oy kullandı.

2023 seçimlerinde büyük bir sürprizle 37 vekil kazanarak ilk sıraya gelen Geert Wilders'in aşırı sağcı PVV'si, yine bir sürprizle bu seçimlerde tam 12 sandalye kaybederek ikinci sıraya geriledi.

Sandıktan zaferle çıkan parti Liberal D66 partisi oldu.

Oyların yüzde 90'ı sayıldığında, D66 en büyük kazanımı elde etti ve sandalye sayısını üç katına çıkararak 27 sandalyeyle ilk sıraya yerleşti. 2023 seçimlerinde 9 sandalyesi vardı.

Sonuç, 38 yaşındaki D66 lideri Rob Jetten'in Hollanda'nın en genç başbakanı olarak hükümet kurmasının önünü açtı.

D66'nın seçim gecesi kutlamasında kalabalıklar Hollanda bayraklarını sallarken "Evet, yapabiliriz" sloganları ve tezahüratlar yükseldi. Jetten kalabalığa, "Sadece Hollanda'ya değil, tüm dünyaya popülist ve aşırı sağ hareketleri yenmenin mümkün olduğunu gösterdik. Bugün milyonlarca Hollandalı yeni bir sayfa açtı ve olumsuzluk, nefret ve sonsuz 'Hayır, yapamayız' politikasına veda etti" diyerek Wilders'i eleştirdi.

38 yaşındaki Jetten'in popülaritesi, konut sıkıntısını çözme, eğitime yatırım yapma ve göçmenlik sorunlarını ele alma vaatleriyle yürüttüğü kampanya sayesinde geçen ay hızla arttı.

"Hayal kırıklığına uğradık"

PVV lideri Wilders, partisinin koltuk kaybetmesinden dolayı hayal kırıklığına uğradığını söyledi ve muhtemelen bir sonraki hükümette yer almayacağını kabul etti. Ancak muhalefetten mücadeleye devam edeceğine söz verdi:

"Elbette daha fazla sandalye kazanmak isterdik ve kaybettik için üzgünüm, ama sanki haritadan silinmişiz gibi de değil."

Avrupa'nın en uzun süre görevde kalan popülist liderlerinden biri olan Wilders, İslam karşıtı tutumuyla tanınıyor ve ölüm tehditleri nedeniyle sürekli koruma altında yaşıyor.

AB anlaşmalarını ihlal edecek şekilde tüm sığınma taleplerini reddetmeyi, erkek Ukrayna mültecilerini Ukrayna'ya geri göndermeyi ve enerji ve sağlık hizmetlerini finanse etmek için kalkınma yardımını durdurmayı önermişti.

Wilders, 2023'teki son seçimlerde partisini şaşırtıcı bir şekilde birinci sıraya taşıdı ve tamamen muhafazakar bir koalisyon kurdu, ancak koalisyon ortakları onu başbakan olarak desteklemeyi reddetti.