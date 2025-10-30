Nvidia piyasa değeri 5 trilyon doları aşan ilk şirket oldu - Teknoloji Haberleri

Hafta içinde yapay zeka alanındaki yeni atılımlarını ve çeşitli şirketlerle gittiği işbirliklerini duyurması sonrasında yükselişe geçen Nvidia'nın hisseleri, dün yüzde 3 arttı.

Böylelikle Nvidia, piyasa değeri 5 trilyon doları aşan ilk şirket oldu.

Nvidia'nın 4 trilyon dolar sınırını aşması da yalnızca üç ay önce olmuştu.

Reuters'a konuşan Hargreaves Lansdown'ın kıdemli analisti Matt Britzman "Nvidia'nın 5 trilyon dolarlık piyasa değerine ulaşması bir dönüm noktasından daha fazlası; Nvidia'nın çip üreticisinden endüstri yaratıcısına dönüştüğü bir bildiri gibi. Piyasa fırsatın boyutunu küçümsemeye devam ediyor ancak Nvidia yapay zekayı oynamanın en iyi çözümü olmaya devam ediyor" dedi.

