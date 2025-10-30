Habertürk
        Haberler Magazin Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter: Mesajlar bana ait ama ben öldürmedim

        Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter: Mesajlar bana ait ama ben öldürmedim

        Şarkıcı Güllü'nün ölümüne ilişkin yeni bir gelişme yaşandı. Annesi hakkında bir arkadaşına; "Ölsün, ölmüyor. Bir şeyler yap" şeklinde mesaj atan Tuğyan Ülkem Gülter'in; "Mesajlar bana ait, kabul ediyorum ama annemi öldürmedim" şeklinde ifade verdiği ortaya çıktı. Öte yandan Sevilay Yılman, SHOW TV'de yayınlanan 'Bu Sabah' programında; Güllü'nün vefat etmeden yaklaşık üç ay önce oğlu Tuğberk Yağız Gülter'den şiddet gördüğünü söyledi. Yılman, Güllü'nün Kadın Destek Uygulaması (KADES) aracılığıyla yardım çağrısında bulunduğunu ifade etti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.10.2025 - 10:30 Güncelleme: 30.10.2025 - 11:58
        "Mesajlar bana ait ama ben öldürmedim"
        26 Eylül'de Yalova Çınarcık'taki evinin terasından düşerek yaşamını yitiren şarkıcı Güllü’nün, İstanbul'da sahneye çıktığı eğlence mekânının sahibi Ferdi Aydın, Yalova Adliyesi'ne giderek suç duyurusunda bulunmuştu. Güllü'yü, kızı Tuğyan Ülkem Gülter'in öldürdüğü iddiasıyla ifade veren Aydın, elindeki WhatsApp yazışmalarını ise kanıt olarak göstermişti.

        WhatsApp yazışmalarında, Tuğyan Ülkem Gülter'in, Bircan isimli arkadaşına, annesinin ölmesini istediğine dair mesajlar yolladığı ortaya çıktı. Tuğyan Ülkem Gülter'in annesi hakkında; "Ölsün, ölmüyor. Ne olur bir şey yap" ifadelerini kullandığı görüldü.

        Güllü ve sahne aldığı mekânın sahibi Ferdi Aydın
        Güllü ve sahne aldığı mekânın sahibi Ferdi Aydın

        SHOW Haber'de yayınlanan habere göre; Tuğyan Ülkem Gülter, Ferdi Aydın'ın suç duyurusunun ardından yeniden ifadeye çağrıldı. Tuğyan Ülkem Gülter'in, savcılığa verdiği ifadede; "Gösterilen mesajlar bana ait, kabul ediyorum ama ben bu mesajları ara ara annemle tartıştığım zamanlarda yazıyordum. Annemi öldürmedim" dediği öğrenildi.

        Tuğyan Ülkem Gülter, geçtiğimiz günlerde de; "Ben iki buçuk saat savcıya ifade verdim. Eğer bunlar doğru olsaydı, savcı beni bırakır mıydı?" ifadelerini kullanmıştı.

        "OĞLUNDAN ŞİDDET GÖRDÜ"

        Sevilay Yılman, SHOW TV'de yayınlanan 'Ela Rumeysa ile Bu Sabah' programında; Güllü'nün vefat etmeden yaklaşık üç ay önce Tuğberk Yağız Gülter'den şiddet gördüğünü söyledi. Yılman, Güllü'nün Kadın Destek Uygulaması (KADES) aracılığıyla yardım çağrısında bulunduğunu ifade etti.

        ÇOCUKLARI, FERDİ AYDIN'DAN ŞİKÂYETÇİ OLMUŞTU

        Güllü'nün oğlu Tuğberk Yağız Gülter ile kızı Tuğyan Ülkem Gülter, annelerinin ölümüyle ilgili çeşitli iddialarda bulunan Ferdi Aydın hakkında 16 Ekim'de Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunmuştu.

        FERDİ AYDIN NE DEMİŞTİ?

        Ferdi Aydın, Tuğyan Ülkem Gülter’in bir aile dostuna attığı mesaj ve videoda; “Annemi öldürdüm” dediğini öne sürerek, şunları söylemişti: Ben ifademde bildiklerimi anlattım. Ben, Tuğyan'ın katil olduğunu düşünüyorum. Aile dostları Bircan Hanım'ın da itirafları var. Tuğyan, Bircan hanımın telefonundaki bütün kayıtları zorla silmiş evine girerek. Evine gitmiş, kadını korkutmuş. Mesajların kayıtları bende var. Onları da dosyaya koyduracağız şimdi. Tuğyan Hanım'ın eski sevgilisinin ses kayıtları var. Madde kullandığını, kötü bir kadın olduğuna dair. Bircan Hanım'ın da videosu var. Tuğyan'ın; "Keşke annemi bu şekilde öldürmeseydim" diye itirafı var. Hepsini delil olarak, kayıtlara koyacağım. Şu anda içeride iki tane şahidimiz var. Bircan Hanım da Tuğyan Hanım'ın en yakınıdır. Başka tanıklar da gösterdim, gizli tanıklarımız da var. Bundan sonrası artık devletimizde. Kayıtlar, en yakınlarının ses kayıtlarıdır. Bütün Çınarcık, Tuğyan'ın yasaklı madde kullandığını, her şeyi yapabileceğini söylüyor. Biz de Güllü Abla'nın öldürüldüğünü düşünüyoruz. Bircan hanım, itiraf ediyor kayıtlarda, 'Tuğyan, bana öldürdüğünü söyledi' diyor. "Keşke annemi bu şekilde öldürmeseydim, kemikleri parçalandı üzüldüm" demiş.

        #Güllü

