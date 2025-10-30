Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 10.928,66 %0,53
        DOLAR 41,9846 %0,11
        EURO 48,8418 %0,31
        GRAM ALTIN 5.349,20 %0,92
        FAİZ 40,04 %0,00
        GÜMÜŞ GRAM 64,47 %0,44
        BITCOIN 111.318,00 %-0,12
        GBP/TRY 55,4225 %0,06
        EUR/USD 1,1612 %0,09
        BRENT 64,38 %-0,83
        ÇEYREK ALTIN 8.745,94 %0,92
        Haberler Ekonomi Enerji Trump görüşmesinin ardından Çin'den nadir toprak elementleri kısıtlamalarına erteleme - Enerji Haberleri

        Trump görüşmesinin ardından Çin'den nadir toprak elementleri kısıtlamalarına erteleme

        ABD Başkanı Donald Trump ve Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'in görüşmesi sonrası Çin, nadir toprak elementlerinin ihracatına yönelik kısıtlamaları 1 yıl süreyle erteleme kararı aldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.10.2025 - 10:54 Güncelleme: 30.10.2025 - 10:54
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çin'den nadir toprak elementleri kısıtlamalarına erteleme
        ABONE OL
        ABONE OL

        Çin, nadir toprak elementleri ihracat kontrollerini önemli ölçüde genişletme planlarını askıya aldığını duyurdu ve büyük ekonomilere Pekin'in sektör üzerindeki baskısını azaltmak için daha fazla zaman tanıdı.

        Bloomberg'in haberine göre Çin Ticaret Bakanlığı; ABD Başkanı Donald Trump ve Devlet Başkanı Xi Jinping'in Seul'de bir ticaret anlaşması yapmak üzere görüşmesinin ardından, 9 Ekim'de açıklanan ihracat kontrollerinin bir yıl süreyle durdurulacağını duyurdu.

        Bu kapsamda nadir toprak elementlerine yönelik önlemler de bir yıl boyunca uygulanmayacak.

        ÇİN'İN İHRACAT KISITLAMASI KARARI

        Çin Ticaret Bakanlığı'ndan 9 Ekim'de yapılan açıklamada, nadir toprak elementlerini çıkarma, eritme, ayırma işlemleri, mıknatıs malzemelerinin imalatı ile nadir toprak elementlerinin ikincil kaynak olarak kullanımı ve geri dönüşümüyle bağlantılı teknolojilerin ihracatına kısıtlama getirildiği duyurulmuştu.

        Nadir toprak elementlerinin işlendiği tesislerde montaj hatlarının kurulması, tamir, hata giderme, bakım ve güncelleme işlemlerine ilişkin teknolojilerin transferi de kontrol kapsamına alınmıştı.

        Ayrıca, Çin'de üretilen nadir toprak elementlerini ihraç eden yabancı şirketlerin, sivil ve askeri ikili kullanıma sahip ürünlerin ihracatı için Ticaret Bakanlığı'ndan lisans alması da zorunlu tutulmuştu.

        Bakanlık, yaptığı açıklamada, karara gerekçe olarak, nadir toprak elementlerinin askeri ve sivil kullanıma sahip ürün niteliği taşıdığını ve kontrolünün de normal olduğuna dikkati çekmişti.

        * Haberin görseli Associates Press'ten servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Canlı Altın Fiyatları Kripto Piyasaları Canlı Döviz Kuru
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Trump ve Şi Güney Kore'de bir araya geldi
        Trump ve Şi Güney Kore'de bir araya geldi
        Yayalara hız sınırı geliyor!
        Yayalara hız sınırı geliyor!
        Gebze'de 7 katlı bina çöktü! Aynı aileden 4 kişi öldü!
        Gebze'de 7 katlı bina çöktü! Aynı aileden 4 kişi öldü!
        Yabancıların derbisi!
        Yabancıların derbisi!
        Sıra gecesinde korkunç olay! Öldüren oyun!
        Sıra gecesinde korkunç olay! Öldüren oyun!
        "Mesajlar bana ait ama ben öldürmedim"
        "Mesajlar bana ait ama ben öldürmedim"
        Özlem'e çarptı gaza basıp kaçtı! Bu nasıl vicdan?
        Özlem'e çarptı gaza basıp kaçtı! Bu nasıl vicdan?
        Hollanda'da aşırı sağa ağır darbe
        Hollanda'da aşırı sağa ağır darbe
        Google ve Amazon'da İsrail'e şifreli uyarı
        Google ve Amazon'da İsrail'e şifreli uyarı
        Yolcu gemisinin adada unuttuğu kadın ölü bulundu
        Yolcu gemisinin adada unuttuğu kadın ölü bulundu
        Beşik gibi sallanan Sındırgı'da gizli etken!
        Beşik gibi sallanan Sındırgı'da gizli etken!
        Nvidia piyasa değeri 5 trilyon doları aşan ilk şirket oldu
        Nvidia piyasa değeri 5 trilyon doları aşan ilk şirket oldu
        Green Card başvuruları ne zaman başlayacak?
        Green Card başvuruları ne zaman başlayacak?
        Emekli aylığından kesinti
        Emekli aylığından kesinti
        30 metrelik ölüm çukuru! Yol yapımında çalışıyordu...
        30 metrelik ölüm çukuru! Yol yapımında çalışıyordu...
        Kadınlar bunu erkeklerden çok kullanıyor!
        Kadınlar bunu erkeklerden çok kullanıyor!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Almanya Şansölyesi ile görüşecek
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Almanya Şansölyesi ile görüşecek
        Szymanski'ye Fransa'dan talip çıktı!
        Szymanski'ye Fransa'dan talip çıktı!
        En yüksek ikinci yıllık yükselişti
        En yüksek ikinci yıllık yükselişti
        'Galata Kulesi'ne beraber çıkan evlenir' mi?
        'Galata Kulesi'ne beraber çıkan evlenir' mi?
        Habertürk Anasayfa