        Haberler Dünya Melissa Kasırgası vurdu! Can kaybı yükseliyor | Dış Haberler

        Melissa Kasırgası vurdu! Can kaybı yükseliyor

        Karayipler'de etkisini sürdüren Melissa Kasırgası nedeniyle Haiti'de 25, Jamaika'da 8, Dominik Cumhuriyeti'nin 1 kişinin hayatını kaybetmesi sonucu toplam can kaybı 34'e yükseldi

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 30.10.2025 - 11:09 Güncelleme: 30.10.2025 - 11:09
        • 1

          Hızı saatte 295 kilometreye kadar çıkan ve şiddetinin en tehlikeli seviye "5. kategori"ye yükseldiği belirtilen Melissa Kasırgası, Haiti, Jamaika ve Küba'da etkili oldu.

        • 2

          Şiddetli yağış, fırtına ve sellere yol açan kasırga nedeniyle Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz Canel, ülkede 735 binden fazla kişinin tahliye edildiğini bildirdi.

        • 3

          Haiti'nin güneyinde dün Melissa Kasırgası'nın neden olduğu sel sonucu nehrin taşması sebebiyle 25 kişi yaşamını yitirdi.

        • 4

          CAN KAYBI 34'E YÜKSELDİ

          Karayipler'de etkisini sürdüren Melissa Kasırgası nedeniyle Haiti'de 25, Jamaika'da 8, Dominik Cumhuriyeti'nin 1 kişinin hayatını kaybetmesi sonucu toplam can kaybı 34'e yükseldi.

        • 5

          ABD YARDIM GÖNDERDİ

          ABD'nin Melissa Kasırgası'nın yol açtığı yıkımla mücadele için Karayip ülkelerine afet yardım görevlileri gönderdiği bildirildi.

        • 6

          Associated Press'e (AP) adlarını vermeden konuşan ABD Dışişleri Bakanlığı yetkilileri, Atlantik üzerinde oluşan ve Karayipler'de etkisini gösteren Melissa Kasırgası'na ilişkin açıklamada bulundu.

        • 7

          Yardım ekiplerinin bölgeye doğru yola çıktığını belirten yetkililer, 24 ila 48 saat içinde Jamaika, Bahamalar ve Dominik Cumhuriyeti'ne varmalarının beklendiğini kaydetti.

        • 8

          YIKIM HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

          Melissa Kasırgası'nın Jamaika'da yol açtığı yıkım havadan görüntülendi.

        • 9
        • 10

        *Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.

