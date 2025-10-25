Mert Günok'tan kaptanlık açıklaması!

Bu sezona takım olarak iyi başlayamadıklarını belirten tecrübeli kaleci, "Beşiktaş'a yakışır oyunu sahaya yansıtamadığımız için en fazla üzülenlerden biriyim. Futbol bir takım oyunu ve bu kötü gidişata hep birlikte son verebilmek için elimizden geleni yapıyoruz. Bu süreçte yaşanan kaptanlık değişikliğini de her zaman olduğu gibi olgunlukla karşıladım. Beşiktaş çok köklü bir camiadır ve bu tür aksiyonlar, kurumsal yapının gerektirdiği şekilde alınır. Kariyerimin hiçbir zamanında alınan teknik ve yönetimsel kararlara ilişkin yorum yapmadım. Her türlü karara saygı duydum, bundan sonra da saygı duyacağım. Oynadığım zaman elimden geleni sahaya yansıtıp oynamadığım zaman da oynayan arkadaşımı destekleyeceğim. Kulübümüze yakışır bir performansla sahada olmamız için elimden gelen tüm çabayı sarf etmeye devam edeceğim." değerlendirmesinde bulundu.