        Dikkat! "Polisiz, savcıyız" deyip karı koca çiftin 23 milyon TL'sini aldılar! | Son dakika haberleri

        Dikkat! "Polisiz, savcıyız" deyip karı koca çiftin 23 milyon TL'sini aldılar!

        İstanbul Beylikdüzü'nde ikamet eden M.A.Ö. ve eşi Z.Ö., kendilerini polis ve savcı olarak tanıtan dolandırıcıların tuzağına düştü. Şüpheliler, mağdurları organize bir şekilde yönlendirerek 11 gün içinde 2 kez dolandırarak 23 milyon 250 bin lirasını aldı.

        Giriş: 25.10.2025 - 11:09 Güncelleme: 25.10.2025 - 11:10
        Dikkat! "Polisiz, savcıyız" deyip karı koca çiftin 23 milyon TL'sini aldılar!
        İstanbul'da ilk olay, Beylikdüzü ilçesinde 6 Ekim Pazartesi günü yaşandı. Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre M.A.Ö. ve eşi Z.Ö., kendilerini polis ve savcı olarak tanıtan dolandırıcılar tarafından telefonla arandı.

        7 MİLYON 250 BİN VERDİLER

        "Yapılan bir soruşturma kapmasında isimleriniz geçiyor. Paranız varsa güvene alalım" diyen dolandırıcılara inanan çift, eve gelen dolandırıcıya elden 7 milyon 250 bin değerinde ziynet eşyası ve para verdi. Parayı alan dolandırıcılar soruşturmanın gizli yürütüldüğünü söyleyerek olaydan kimseye bahsetmemeleri gerektiğini söyledi.

        TOPLAM 23 MİLYON 250 BİN TL

        Çift 11 gün sonra, 17 Ekim Cuma günü yeniden dolandırıcılar tarafından arandı. Telefonla arayan dolandırıcılar operasyon yapılacağını belirterek çiftten hesaplarında bulunan paraları, verilen 7 farklı hesaba aktarmalarını istedi. Çift hesaplarında bulunan toplam 16 milyon lirayı EFT yoluyla dolandırıcıların istediği hesaplara aktardı. Çift 11 gün içinde toplam 23 milyon 250 bin lirasını dolandırıcılara kaptırdı.

        4 ŞÜPHELİ YAKALANDI 1'İ TUTUKLANDI

        Olayın ardından dolandırıldıklarını anlayan çift soluğu poliste aldı. Bunun üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. Yapılan çalışmalarla olaya karıştığı tespit edilen 4 şüpheli yakalandı.

        Soruşturma kapmasında 5 ayrı suçtan kaydı bulunan İ.T. tutuklandı. 3 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        #istanbul
        #Son dakika haberler
        Yazı Boyutu
