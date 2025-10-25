İstanbul'da geceyi şimşekler aydınlattı! Vatan Caddesi'nde yol çöktü!

Meteoroloji tarafından yapılan uyarının ardından İstanbul'da sağanak gece saatlerinde başladı. Sabahın ilk saatlerinde etkili olan yağış, İstanbullulara zor anlar yaşattı.

Saat 05.30 sıralarında, Adnan Menderes Bulvarı Vatan Caddesi üzerinde, sağanak sonrası, bulvarın orta şeridinde yaklaşık 3 metre derinliğinde, 6 metrekare genişliğinde göçük oluştu.

O dakikalarda seyir halinde ilerleyen A.Y. (62) yönetimindeki ticari taksi, şoförünün açılan çukura düşmemek için yaptığı manevra sonrası kontrolden çıkarak takla attı.

Kaza sonrası taksi ters dönerken, kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ters dönen otomobilden ekiplerin yardımıyla çıkarılan sürücü A.Y., ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Ters dönen taksi ise çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırılırken, çökmenin meydana geldiği noktada güvenlik önlemi alındı.

İstanbul Maltepe'de, saat 02.45 sıralarında Feyzullah Mahallesi Köroğlu Beyi Sokak'ta, 6 katlı bir binanın istinat duvarı, yağmurun etkisiyle çöktü.

Duvarla birlikte kaldırım da park halindeki 3 otomobilin üzerine devrildi.

OLAY ANI KAMERAYA YANSIDI

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve zabıta ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, zabıta ekipleri sokakta araç ve yaya trafiğini kontrollü olarak sağladı. Çökmenin ardından araçlarda büyük çapta hasar oluştu. Olay anı binaya ait güvenlik kamerasına yansıdı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

BAKIRKÖY'DE ALT GEÇİDİ SU BASTI

Öte yandan şiddetli yağış nedeniyle Bakırköy Yeşilköy Florya alt geçidi yağmur suları ile doldu. Bazı araçlar sudan geçemeyince yolunu değiştirdi. Bazı araçlar ise yolda güçlükle ilerledi. Araç sürücüleri hızlarını düşürerek alt geçitten geçerken İBB ekipleri de su biriken yolda çalışma başlattı.

Yağmur sularının biriktiği bir nokta ise Eski Havalimanı Caddesiydi. Caddenin bazı bölümlerinde su birikintileri oluştu. Araç sürücüleri cadde üzerinde güçlükle ilerlerken bazı araç sürücüleri de suya girmemek için araçları ile yolda manevra yapmak zorunda kaldı.

Yağışın ardından bazı cadde ve sokaklar su içinde kaldı. Pendik Olimpiyat Meydanı, Hasköy Sahil Yolu, Kağıthane Ayazağa Yolu'nda araçlar ilerlemekte zorluk yaşadı.