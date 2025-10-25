Habertürk
        Mersin haberleri: Kahreden bilirkişi raporu! Laçin Akyol'un kusuru yokmuş

        Kahreden bilirkişi raporu... Hiç kusuru yokmuş!

        Mersin'de, ödüllü keman sanatçısı 18 yaşındaki Laçin Akyol'a otomobiliyle çarpıp ölümüne neden olan 27 yaşındaki İbrahim Halil Çabalar'ın, kazaya ilişkin yapılan keşifte, asli tam kusurlu olduğu tespit edildi. Raporda, Laçin'in ise kazada kusurunun olmadığı belirtildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.10.2025 - 07:45 Güncelleme: 25.10.2025 - 09:57
        İsviçre'de üniversitede müzik eğitimi alan, Mersin Üniversitesi Devlet Konservatuvarı öğrencisi Laçin Akyol (18), kayak yaparken ayağı kırılınca ailesinin yanına döndü.

        YOLUN KARŞISINA GEÇECEKTİ

        Akyol, 25 Ocak'ta Adnan Menderes Bulvarı'nda yolun karşısına geçerken İbrahim Halil Çabalar'ın (27) otomobilinin çarpmasıyla yaralandı.

        BEYİN ÖLÜMÜ GERÇEKLEŞTİ

        DHA'daki habere göre Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nin yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan Akyol'un 6 Şubat akşamı beyin ölümü gerçekleşti.

        ORGANLARI BAĞIŞLANDI

        Mersin Devlet Opera ve Balesi (MDOB) sanatçıları Mahmut ve Övül Akyol çifti, kızlarının organlarını bağışlama kararı aldı. Laçin Akyol'un karaciğeri Malatya'da, böbreklerinden biri Kayseri ve diğeri de Mersin'de organ bekleyen hastalara nakledildi.

        GELECEĞİN KEMAN SANATÇISIYDI

        Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası ve MDOB'un birçok konserinde sahneye çıkan, 2015'te 'Uluslararası Grumiaux Genç Kemancılar Yarışması'nda 3'üncü olan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da başarılarından dolayı hediye keman gönderdiği Laçin Akyol, Mersin Kültür Merkezi'nde düzenlenen törenin ardından toprağa verildi.

        SÜRÜCÜYE 9 YIL HAPİS İSTENDİ

        Gözaltına alınıp, tutuklanan sürücü İbrahim Halil Çabalar hakkında Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmanın ardından hazırlanan iddianameyle dava açıldı. Tutuklu sanık İbrahim Halil Çabalar'ın 'Bilinçli taksirle öldürme' suçundan 9 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

        LAÇİN KUSURSUZ BULUNDU

        İddianamede; Çabalar'ın, 'Görevli bir kişi veya ışıklı trafik işareti bulunmayan ancak trafik işareti veya levhalarıyla belirlenmiş yaya veya okul geçitlerine yaklaşırken yavaşlamamak, varsa buralardan geçen veya geçmek üzere bulunan yayalara durarak ilk geçit hakkını vermemek' maddesini ihlal ettiğine yer verildi. Ayrıca Laçin Akyol'un kusurunun olmadığı belirtildi.

        GENÇ KIZI 33 METRE SAVURMUŞ

        Kazayla ilgili 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın duruşmasında bölgede keşif yapılması kararı verildi. Karar üzerine hakim ve atanan trafik bilirkişisi tarafından 3 ve 4 Ekim tarihlerinde kaza yerinde keşif yapıldı. 3 Ekim’de sabah saatlerinde yapılan keşifte, azami hız limitinin saatte 60 kilometre hız olduğu bölgede kazanın yatay ve dikey trafik işaretleri ile belirlenmiş yaya geçidi üzerinde meydana geldiği ve güzergahın gidiş yönüne göre düz, görüşün açık olduğu vurgulandı. 4 Ekim'de akşam saatlerinde yapılan incelemede ise bölgede aydınlatmanın yeterli olduğu kaydedildi. Raporda, Laçin’i 33 metre savuran otomobilin 30 metre sonra durabildiği aktarıldı.

        HIZ SINIRINI YÜZDE 40 AŞTI

        Raporun teknik değerlendirme kısmında ise “Kamera kayıtlarında aracın yaya geçidine yaklaşırken hızını yeterli derecede düşürmediği, selektörle uyarı yaptığı ancak frenlemenin çarpma anından hemen önce başladığı görülmektedir. Bu da sürücünün yaya geçidine gerekli dikkatle yaklaşmadığını ortaya koymaktadır. Sürücünün kullandığı yol kesiminde hız limitinin saatte 50-60 kilometre hız olduğu dikkate alındığında, tespit edilen yaklaşık 73 hız, mevzuatta öngörülen hız sınırını yüzde 20-40 oranında aştığını göstermektedir" denildi.

        "YAYALARA GEÇİŞ HAKKI VERMEDİ"

        Raporun teknik kusur değerlendirmesinde sürücü İbrahim Halil Çabalar’ın, hızını görüş, yol, hava ve trafik durumuna göre ayarlamadığı, diğer yol kullanıcılarının güvenliğini tehlikeye sokacak şekilde hızını düşürmediği, ışıksız yaya geçitlerinde, geçmekte veya geçmek üzere olan yayalara geçiş hakkı vermediği ifade edildi.

        LAÇİN YAYA GEÇİDİNİ KULLANMIŞ

        Yaya Laçin Akyol’un ise belirlenmiş yaya geçidini kullanarak, kurallara uygun biçimde karsıya geçmeye çalıştığı belirtildi. Raporun sonuç kısmında ise İbrahim Halil Çabalar’ın, meydana gelen olayda 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun 74’üncü maddesi (Yayalara ilk geçiş hakkının tanınması zorunluluğu) ile 52/a ve 52/b maddelerinde (Araç hızının yol, hava, görüş ve trafik şartlarına göre ayarlanması yükümlülüğü) belirtilen hükümlere aykırı davranarak gerekli dikkat ve özeni göstermemesi nedeniyle kazanın meydana gelmesinde asli tam kusurlu olduğu, yaya Laçin Akyol’un, olay anında kara yolunu yaya geçidinden ve uygun zamanda geçmekte olduğu, mevcut deliller kapsamında herhangi bir kural ihlalinin bulunmadığı, bu itibarla kazanın meydana gelmesinde kusurunun bulunmadığı" ifade edildi.

        Davanın karar duruşması 30 Ekim’de Mersin 5’inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek.

