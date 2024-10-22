Milyonlarca yıldır insanlarla yaşamaya devam ediyorlar... Dünyanın en eski 6 hastalığı

İnsanlığın tarih boyunca mücadele ettiği hastalıkların pek çoğu bugün hayatımızda değil. Ancak bazıları olduğu gibi bazıları ise şekil değiştirerek aramızda dolaşmaya devam ediyor. Yüzyıllardır var olan hastalıklar bilim dünyası için şans mı şanssızlık mı hâlâ emin değiliz. Gelin, bilinen en eski 6 hastalığa beraber bakalım.