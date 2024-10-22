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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, İç Anadolu’nun kuzeydoğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu ile Niğde, Batman ve Siirt çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunun karla karışık yağmur ve yükseklerinin kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

KARADENİZ'DE KUVVETLİ YAĞIŞ Yağışların; Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Tokat çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerde yer yer pus ve sis bekleniyor. REKLAM

SICAKLIK MEVSİM NORMALLERİNİN ALTINDA Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Ülke genelinde mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor.

6 BÖLGEDE ŞİDDETLİ RÜZGAR Rüzgarın genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara’nın güneybatısı, Güney Ege kıyıları, Akdeniz’in Toroslar Mevkii, İç Anadolu’nun güney ve doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Doğu Anadolu’nun batısında yer yer kuvvetli (40-70 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.

İLLERİMİZDE HAVA DURUMU Son tahminlere göre illerimizde beklenen sıcaklıklar ve hava durumu ise şöyle olacak: ANKARA: 15, Parçalı ve az bulutlu İSTANBUL: 20, Parçalı bulutlu İZMİR: 23, Parçalı ve az bulutlu KOCAELİ: 19, Parçalı bulutlu BURSA: 20, Parçalı bulutlu EDİRNE: 22, Parçalı bulutlu KIRKLARELİ: 20, Parçalı bulutlu A.KARAHİSAR: 15, Parçalı ve az bulutlu REKLAM DENİZLİ: 22, Parçalı ve az bulutlu MUĞLA: 24, Parçalı ve az bulutlu ADANA: 25, Parçalı ve az bulutlu ANTALYA: 26, Az bulutlu HATAY: 22, Parçalı ve az bulutlu MERSİN: 24, Az bulutlu ÇANKIRI: 17, Parçalı ve az bulutlu ESKİŞEHİR: 16, Parçalı ve az bulutlu KONYA: 14, Parçalı ve az bulutlu BOLU: 15, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı ZONGULDAK: 17, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı SİNOP: 18, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı AMASYA: 15, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı SAMSUN: 17, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor TRABZON: 17, Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı ARTVİN: 11, Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı REKLAM ERZURUM: 6°, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksek kesimleri kar yağışlı KARS: 7, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yağmurlu MALATYA: 15, Parçalı bulutlu VAN: 10, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yağmurlu DİYARBAKIR: 18, Parçalı ve az bulutlu GAZİANTEP: 19, Parçalı ve az bulutlu SİİRT: 16, Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı ŞANLIURFA: 20, Parçalı ve az bulutlu