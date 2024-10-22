Rüzgar, pus ve sise dikkat! 4 bölgede yağış var! İllerimizde hava durumu!
Meteoroloji'den alınan bilgilere göre bugün 4 bölgemizde yağmur ve kar yağışı bekleniyor. Sıcaklıklar, mevsim normallerinin altında seyretmeye devam ediyor. 6 bölgemizde ise rüzgarın hızı saatte 70 km'ye ulaşıyor. İşte illerimizde beklenen sıcaklıklar ve hava durumu...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, İç Anadolu’nun kuzeydoğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu ile Niğde, Batman ve Siirt çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunun karla karışık yağmur ve yükseklerinin kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
KARADENİZ'DE KUVVETLİ YAĞIŞ
Yağışların; Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Tokat çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerde yer yer pus ve sis bekleniyor.
SICAKLIK MEVSİM NORMALLERİNİN ALTINDA
Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Ülke genelinde mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor.
6 BÖLGEDE ŞİDDETLİ RÜZGAR
Rüzgarın genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara’nın güneybatısı, Güney Ege kıyıları, Akdeniz’in Toroslar Mevkii, İç Anadolu’nun güney ve doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Doğu Anadolu’nun batısında yer yer kuvvetli (40-70 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.
İLLERİMİZDE HAVA DURUMU
Son tahminlere göre illerimizde beklenen sıcaklıklar ve hava durumu ise şöyle olacak:
ANKARA: 15, Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL: 20, Parçalı bulutlu
İZMİR: 23, Parçalı ve az bulutlu
KOCAELİ: 19, Parçalı bulutlu
BURSA: 20, Parçalı bulutlu
EDİRNE: 22, Parçalı bulutlu
KIRKLARELİ: 20, Parçalı bulutlu
A.KARAHİSAR: 15, Parçalı ve az bulutlu
DENİZLİ: 22, Parçalı ve az bulutlu
MUĞLA: 24, Parçalı ve az bulutlu
ADANA: 25, Parçalı ve az bulutlu
ANTALYA: 26, Az bulutlu
HATAY: 22, Parçalı ve az bulutlu
MERSİN: 24, Az bulutlu
ÇANKIRI: 17, Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR: 16, Parçalı ve az bulutlu
KONYA: 14, Parçalı ve az bulutlu
BOLU: 15, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
ZONGULDAK: 17, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
SİNOP: 18, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
AMASYA: 15, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
SAMSUN: 17, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor
TRABZON: 17, Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
ARTVİN: 11, Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
ERZURUM: 6°, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksek kesimleri kar yağışlı
KARS: 7, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yağmurlu
MALATYA: 15, Parçalı bulutlu
VAN: 10, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yağmurlu
DİYARBAKIR: 18, Parçalı ve az bulutlu
GAZİANTEP: 19, Parçalı ve az bulutlu
SİİRT: 16, Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı
ŞANLIURFA: 20, Parçalı ve az bulutlu