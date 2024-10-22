Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 8.654,39 %-1,58
        DOLAR 34,2458 %0,03
        EURO 37,0997 %0,12
        GRAM ALTIN 3.007,23 %0,50
        FAİZ 44,56 %0,00
        GÜMÜŞ GRAM 37,50 %0,82
        BITCOIN 67.719,00 %0,00
        GBP/TRY 44,5696 %0,18
        EUR/USD 1,0825 %0,09
        BRENT 73,98 %-0,42
        ÇEYREK ALTIN 4.916,83 %0,50
        Haberler Ekonomi Sosyal Güvenlik İşçi Asgari ücret hedef enflasyona göre belirlenseydi ne olurdu? - Sosyal Güvenlik Haberleri

        Asgari ücret hedef enflasyona göre belirlenseydi ne olurdu?

        2025 yılında uygulanacak asgari ücretin hedef enflasyona göre mi gerçekleşen enflasyona göre mi belirlenmesi gerektiği konusunda tartışmalar yaşanıyor. 2020 – 2024 yıllarını kapsayan dönemde hedeflenen enflasyon ile gerçekleşen enflasyon arasında uçurumlar oluştu. Asgari ücret bu dönemde sadece hedef enflasyona göre artırılsaydı, 2024 yılında 20.002,50 TL olan brüt asgari ücret 5.467,36 TL'de kalacaktı. Habertürk'ten Ahmet Kıvanç'ın haberi

        Giriş: 22.10.2024 - 07:05 Güncelleme: 22.10.2024 - 07:28
        ABONE OL
        ABONE OL
        Asgari ücrette "hedef" tartışması
        ABONE OL
        ABONE OL

        Asgari Ücret Tespit Komisyonu 2025 yılında uygulanacak asgari ücreti aralık ayında belirleyecek. Toplantı tarihi yaklaşırken asgari ücretle ilgili tartışmalar da yoğunlaştı.

        Kulislere yansıyan bilgilere göre, ekonomi yönetimi yeni asgari ücretin gerçekleşen enflasyona göre değil, hedef enflasyona göre belirlenmesi görüşünde. Orta Vadeli Program’da 2025 yılı enflasyon hedefi yüzde 17,5 olarak belirlendi.

        2022 yılından beri tüm çalışanların asgari ücrete kadar olan kazançlarına vergi istisnası uygulanıyor. Hazine ve Maliye Bakanlığının bütçe tahminlerine göre, 2024 yılında 677 milyar lira olan asgari ücret istisnası 2025 yılında yüzde 26 oranında artışla 853 milyar liraya ulaşacak. Bu veriden hareketle ekonomi yönetiminin asgari ücrette yüzde 25 dolayında artış öngördüğü yorumları yapılıyor.

        REKLAM

        ASGARİ ÜCRET ÖNCEKİ YILLARDA NASIL BELİRLENDİ?

        2015 yılından 2024 yılına kadar olan dönemde asgari ücret genel olarak gerçekleşen enflasyonun üzerinde zamlandı. 2015 yıl sonu enflasyonu yüzde 8,8 gerçekleşirken, 2016 yılı asgari ücreti yüzde 29,3 oranında artırıldı. 2017 yılı asgari ücreti gerçekleşen enflasyonun bir miktar altında kaldı ancak 2016 yılında yüksek oranlı artış yapıldığı için tolore edildi.

        2024 yılı hariç 2019 yılından sonraki asgari ücretler, gerçekleşen enflasyonun üzerinde belirlendi. 2021 yıl sonu enflasyonu yüzde 36,1 olurken, 2022 yılı asgari ücreti yüzde 80,9 oranında artırıldı. 2022 yılı enflasyonu yüzde 64,3 olarak gerçekleşirken, 2023 yılında uygulanan asgari ücret yüzde 107,3 oranında artırıldı.

        2024 yılı asgari ücreti zammı ise gerçekleşen enflasyonun altında kaldı. 2023 yıl sonu enflasyonu yüzde 64,8 olurken, 2024 yılında uygulanan asgari ücretteki artış yüzde 49,1 oldu.

        REKLAM

        HEDEF ENFLASYON İLE GERÇEKLEŞEN ENFLASYON ARASINDA UÇURUM VAR

        2020 - 2024 yıllarını kapsayan son 5 yıllık döneme baktığımızda enflasyon hedefi ile gerçekleşen enflasyon arasında bazı yıllar 6 kata kadar fark ortaya çıktığını görüyoruz. Örneğin 2022 yılında enflasyon hedefi orta vadeli programda yüzde 9,8, Merkez Bankası’nın enflasyon raporunda yüzde 11,8 olarak belirlendiği halde yıl sonu enflasyonu yüzde 64,27 olarak gerçekleşti. 2023 yılında enflasyon hedefi OVP’de yüzde 24,9, Merkez Bankası’nca yüzde 22,3 öngörülürken, gerçekleşme yüzde 64,77 oldu.

        2024 yılında enflasyon hedefi OVP’de yüzde 33, Merkez Bankası’nca yüzde 36 öngörüldü. Yıl sonu gerçekleşmesinin yüzde 41,5 – 45 arasında olması bekleniyor.

        REKLAM

        ASGARİ ÜCRET HEDEF ENFLASYONA GÖRE BELİRLENSEYDİ NE OLURDU?

        Brüt asgari ücret 2019 yılında 2.558,40 TL idi. Son beş yıllık dönemde gerçekleşen enflasyon göz ardı edilip, asgari ücret her seferinde hedef enflasyona göre artırılmış olsaydı 2024 yılında asgari ücret 20.002,50 TL yerine 5.467,36 TL’de kalacaktı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #asgari ücret
        #hedef enflasyon
        #OVP
        #merkez bankası
        Canlı Altın Fiyatları Kripto Piyasaları Canlı Döviz Kuru
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Şizofreni hastası genç, ailesini katletti: 2 ölü, 1 ağır yaralı
        Şizofreni hastası genç, ailesini katletti: 2 ölü, 1 ağır yaralı
        Partilere 5 milyar TL hazine yardımı
        Partilere 5 milyar TL hazine yardımı
        4 bölgede yağış var! İllerimizde hava durumu!
        4 bölgede yağış var! İllerimizde hava durumu!
        Asgari ücrette "hedef" tartışması
        Asgari ücrette "hedef" tartışması
        Yaşlı çifti yangın ayırdı: Bedensel engelli adam öldü, eşi yaralandı
        Yaşlı çifti yangın ayırdı: Bedensel engelli adam öldü, eşi yaralandı
        8 bin kişiye iş kapısı açılacak
        8 bin kişiye iş kapısı açılacak
        Çocukları bahane edip eski eşini öldürdü
        Çocukları bahane edip eski eşini öldürdü
        Narin Güran cinayeti soruşturmasında iddianame hazırlandı
        Narin Güran cinayeti soruşturmasında iddianame hazırlandı
        İsrail'den "sınırlı ateşkes" önerisi
        İsrail'den "sınırlı ateşkes" önerisi
        İstihbarat bilgileri sızdırıldı! ABD Başkanı Joe Biden "endişeli"
        İstihbarat bilgileri sızdırıldı! ABD Başkanı Joe Biden "endişeli"
        Beşiktaş'tan Zalewski açıklaması!
        Beşiktaş'tan Zalewski açıklaması!
        Yenidoğan çetesinin şüpheli başhekimi, dizide doktor rolünü oynamış
        Yenidoğan çetesinin şüpheli başhekimi, dizide doktor rolünü oynamış
        Okan Buruk'un sol bek planı!
        Okan Buruk'un sol bek planı!
        Adana'da katliam! Anne ile 2 kızı mezarlıkta öldürüldü
        Adana'da katliam! Anne ile 2 kızı mezarlıkta öldürüldü
        AK Parti Sözcüsü Çelik'ten açıklamalar
        AK Parti Sözcüsü Çelik'ten açıklamalar
        FETÖ elebaşı Fethullah Gülen öldü!
        FETÖ elebaşı Fethullah Gülen öldü!
        Mert Günok Lyon ve G.Saray maçında yok
        Mert Günok Lyon ve G.Saray maçında yok
        Kırçiçek bebek ölürken kahkaha atmışlar! "Dursun çıkmadan ex olsun bu akşam maç var!"
        Kırçiçek bebek ölürken kahkaha atmışlar! "Dursun çıkmadan ex olsun bu akşam maç var!"
        Fenerbahçe'ye kötü haber!
        Fenerbahçe'ye kötü haber!
        Çelik'in ailesinden Birsel'e cevap
        Çelik'in ailesinden Birsel'e cevap
        Habertürk Anasayfa