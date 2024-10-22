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        Haberler Gündem 3. Sayfa Adana haberleri: Anne komşuda baba işte! Yaşları: 6, 4 ve 1! 3 çocuk yangın kurbanı | Son dakika haberleri

        Anne komşuda baba işte! Yaşları: 6, 4 ve 1! 3 çocuk yangın kurbanı!

        Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde, bir evde çıkan yangında, yaşları 6, 4 ve 1 olduğu öğrenilen Suriye uyruklu 3 çocuk hayatını kaybetti. Olay anında çocukların annesinin komşuda olduğu, babanın ise işe gittiği öğrenildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.10.2024 - 09:59 Güncelleme: 22.10.2024 - 10:38
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        Anne komşuda baba işte! Yaşları: 6, 4 ve 1! 3 çocuk yangın kurbanı!
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        Adana'da yürek yakan olay, Yüreğir ilçesi 19 Mayıs Mahallesi'ndeki müstakil bir evde meydana geldi. İlk belirlemelere göre elektrikli sobadan kaynaklı yangın çıktı.

        İTFAİYE EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

        AA'da yer alan habere göre ihbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

        3 ÇOCUK YAŞAMINI YİTİRDİ

        Yangının söndürülmesinin ardından ikamete giren ekipler, Hüseyin (6) ile kız kardeşleri Şam (4) ve Şahad Hüseyin (1) kardeşlerin yaşamını yitirdiğini belirledi.

        ANNE KOMŞUDA BABA İŞTE

        Çocukların annesinin komşuda olduğu, babanın ise işe gittiği öğrenildi. Haber verilmesinin ardından olay yerine gelen aile ve yakınları gözyaşı döktü.

        İNCELEME DEVAM EDİYOR

        Ekiplerin incelemesinin ardından 3 kardeşin cenazesi, Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Söz konusu evde ekiplerin incelemeleri sürüyor.

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        #adana
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