Boşanınca uçuş millerine ne olacak?
Bir evlilik anlaşmalı ya da çekişmeli bir şekilde sona erse de iki taraf arasında paylaşılması gereken pek çok şey oluyor. Çocukları varsa velayetini kim alacak? Satın aldıkları bir ev varsa bundan sonra o evde kim yaşayacak? Bunlar yıllardır akla ilk gelen konular... Ancak son yıllarda boşanma sonrasında bölüşülecek başka bir konu daha ortaya çıktı. Evlilik süresinde biriktirilen uçuş milleri, kredi kartı puanları nasıl bölüşülecek?
Bir evlilik sona erdiğinde, paylaşılacak çok şey ortaya çıkıyor: çocukların velayeti, evi kimin alacağı, mobilyaların nasıl paylaşılacağı, evcil hayvanlara ne olacağı gibi.
Peki ya bir kişinin veya her iki tarafında uçak seyahatlerinde biriktirdiği miller, otel konaklamalarıyla kazandığı ödüller ve kredi kartı puanları ne olacak? Son yıllarda ortaya çıkan bu sorun, bunları bölüşmenin somut malları paylaşmak kadar kolay olmadığını gösteriyor.
ABD'de bu sorun o kadar yaygın bir hale geldi ki hukuk firmalarının internet siteleri "milleriniz boşanmanızı zorlaştırabilir" veya "miller boşanma müzakerelerinizin önemli bir parçası" uyarılarıyla doldu.
Washington Post'a konuşan Hello Divorce adlı çevrimiçi platformun kurucu ortağı ve CEO'su olarak görev yapan avukat Erin Levine, bir evlilik sırasında biriken varlıkların veya borçların genellikle tek bir kişinin adına olsa bile ortak mülk olarak kabul edildiğini söyledi. Bunların genellikle eşit olarak bölündüğünü, ancak bazı istisnalar olduğunu ifade etti.
Boşanma avukatı Levine, kredi kartı puanlarını aktarmanın havayolu millerinden genellikle daha kolay olduğunu söyledi.
Bazı işletmeler bunu zahmetli ve pahalı hale getiriyor, tek seferde ne kadar transfer edilebileceğine dair kısıtlamalar koyuyor ve her işlem için bir ücret alıyor. Örneğin; Amerikan hava yolu şirketi Delta, millerin toplu olarak aktarılmasına izin veriyor, ancak bunu yapmak için mil başına bir kuruş ve işlem başına 30 dolar işlem ücreti istiyor.
Boşanan çiftlerin seyahat avantajlarını ikiye bölebileceği veya farklı şirketlerden eşit miktarlarda alabilmesi de seçenekler arasında. Bir kişi milleri, diğeri ise seyahat tarzlarına uyuyorsa ücretsiz otel konaklama seçeneğini alabilir. Çok fazla seyahat etmeyen biri var ise millerin veya kredi kartı puanlarının nakit karşılığını isteyebilir.
Levine, bazı çiftlerde boşanma süreçlerinin zaten oldukça karmaşık olduğunu ve bu süreçte bu tarz konularının konuşulmasının doğru olmadığını ifade ederek, boşanma kesinleştikten sonra bunları halletmenin daha kolay olabileceğini söyledi.
Yakın olduğunuz, sevdiğiniz biri öldüğünde puanlara veya millere ne olacağı da kesin değil. Otel, kredi kartı ve havayolu politikaları bu konuda farklılık gösteriyor; ancak bazıları hayatını kaybeden 'sadık' üyelerine farklı olanaklar sağlıyor.
Puan ve rezervasyon arama motoru Point.me'nin kurucu ortağı ve başkanı Tiffany Funk, "Miller ve kredi kartı puanları sizin varlıklarınız değildir. Kurumlar, vefat ettiğinizi bildirdikleri anda millerinizin kontrolünü ele geçirir." dedi.
Son yıllarda bir kişi hayatını kaybettikten sonra o kişinin biriktirdiği millere ya da kredi kartı puanlarına ne olacağına dair çok sık soru aldığını belirten Funk, "İnsanlar miras planlaması yaparken, puanları ve milleri de hesaba katmalı. Bu son 15 yıldır aldığım bir soru, bu yüzden kesinlikle insanların düşündüğü bir şey" açıklamasında bulundu.
Birçok seyahat şirketi, mil, puan gibi ödüllerin sadık üyelerinin malı olmadığını belirten bir ifade kullanır. Ancak genellikle hayatta kalan yakınları için de bir seçenek sunarlar. Örneğin; American Airlines, hayatını kaybeden bir üyesine ait millerin, doğru belgelere sahip olmaları koşuluyla belirlenmiş bir kişiye aktarmanın mümkün olduğunu belirtiyor.
United Airlines ise bir üyenin ölümü veya boşanması durumunda bir üyenin millerinin bir kısmının veya tamamının yetkili bir kişiye aktarabileceğini söylüyor.
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