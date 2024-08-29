Renkli güneş kremleri gerçekten koruyor mu?

Güneşten korunmanın tarihi, 1930'lu yıllara kadar uzanıyor. Ancak modern güneş koruyucu kremler, 1980'lerden itibaren piyasaya sürüldü. Bu ürünler, ultraviyole (UV) ışınlarının zararlı etkilerinden tutun da cilt kanserlerinden, yaşlanmaya kadar pek çok sorunla mücadele ediyor. Peki tam olarak ne işe yaradıklarının farkında mıyız? Güneş koruyucular, UVB ışınlarından koruyarak güneş yanıklarını ve deri kanserlerini; UVA ışınlarından koruyarak ise cilt yaşlanmasını ve bazı cilt kanserlerini önlemeye yardımcı oluyor.

GÜNEŞ KORUYUCU KREMLER NASIL VE NE SIKLIKLA KULLANILMALI?

Güneş kremlerinin cildimiz için "olmazsa olmaz" ürünlerden biri olduğunu biliyoruz ama nasıl kullanmamız gerektiği hakkında hala soru işaretleri var. Mesela siz göz çevrenize güneş koruyucu krem sürüyor musunuz? Sabah evden çıkarken yüzünüze sürdüğünüz güneş koruyucu kremi gün içerisinde kaç kez tazeliyorsunuz? Peki ofiste, ekran başında çalışırken de krem sürmeniz gerektiğini biliyor musunuz? Dermatoloji Derneği'nden Dr. Başak Yalçın, aklımızdaki tüm bu sorulara yanıt veriyor.

Dr. Yalçın, öncelikle "Güneş koruyucuların ne sıklıkla uygulanması gerektiği, cilt tipine ve çevresel faktörlere bağlı olarak değişir" diyor.

Tatilde: Denize ya da havuza girildiğinde, suya dayanıklı güneş kremleri tercih edilmelidir. Bu tür kremler suya girilse bile etkisini korur. Ancak sudan çıkıldığında hemen tekrar sürülmelidir. Yaz aylarında, özellikle öğle saatlerinde UVB ışınları daha yoğundur; bu yüzden güneş koruyucular her 2 saatte bir yenilenmelidir.

REKLAM

Ofis çalışanları için: Ofis çalışanları UVB ışınları açısından risksizdirler. Ancak UVA ışınları günün her saatinde ve her mevsimde dünyamıza ulaşır ve pencere camından geçebilir. Bu nedenle UVA korumasına ihtiyaç var. Bilgisayar başında çalışanlarda ışıkla tetiklenen cilt hastalıkları varsa mavi ışık korumasını da öneriyoruz.