Ankaralı Turgut isyan etti: Baba parasıyla damat besliyoruz

'Ankaralı Turgut' olarak tanınan ünlü şarkıcı Turgut Karataş, ağustos hastaneye kaldırılmıştı. Karataş'ın, akciğer kanseri olduğu ve kanser hücrelerinin karaciğere kadar sıçradığı öğrenilmişti.

Zor günler geçiren Turgut Karataş, çocuklarının yardım paralarını tehdit ederek kendisinden istediğini söyledi. Ünlü türkücü; "27 senedir benim paramla geçiniyorlar, hiç kendileri para kazanmış mı? Baba parasıyla damat besliyoruz! Oğlum, Özlem, Hasret hepsi aynı... Ersoy zaten nankörün başı! Bunlar çete olmuş. Hiç helâl para kazanmışlar mı, helâl para yemişler mi? Bana toplanan yardım paralarını, beni tehdit edip almak istiyorlar. Bunlar, yalancı, iftiracı herkes bilsin!" dedi.