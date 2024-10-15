Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Galatasaray
        GS
        22
        Samsunspor
        SAMS
        18
        Beşiktaş
        BJK
        17
        Fenerbahçe
        FB
        16
        Rams Başakşehir
        İBFK
        14
        Göztepe
        GÖZ
        12
        ikas Eyüpspor
        EYP
        12
        Tümosan Konyaspor
        KON
        11
        Sipay Bodrum FK
        BOD
        10
        Trabzonspor
        TS
        9
        Corendon Alanyaspor
        ALNY
        9
        Kasımpaşa
        KSM
        8
        Net Global Sivasspor
        SVS
        8
        Antalyaspor
        ANT
        8
        Çaykur Rizespor
        ÇRZ
        7
        Gaziantep FK
        GFK
        5
        Bellona Kayserispor
        KYS
        4
        Atakaş Hatayspor
        HTY
        3
        Adana Demirspor
        ADS
        1
        Haberler Spor Futbol Milli Takım Mustafa Denizli HT Spor'da değerlendirdi: Grubu lider bitiririz - Futbol Haberleri

        Mustafa Denizli HT Spor'da değerlendirdi: Grubu lider bitiririz

        A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki dördüncü maçında deplasmanda İzlanda'yı 4-2 mağlup etti. Milli takımımız, İzlanda deplasmanında tarihinde ilk kez kazandı. Türkiye'nin efsane yorumcularından Mustafa Denizli, HT Spor'da, A Milli Takım'ın performansını değerlendirdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.10.2024 - 00:32 Güncelleme: 15.10.2024 - 00:44
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Grubu lider bitiririz"
        ABONE OL
        ABONE OL

        A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki dördüncü maçında deplasmanda İzlanda ile karşılaştı. Laugardalsvöllur'da oynanan maçı A Milli Takım 4-2 kazandı.

        Türkiye'nin efsane yorumcularından Mustafa Denizli, HT Spor'da, A Milli Takım'ın performansını değerlendirdi.

        İşte Mustafa Denizli'nin sözleri:

        "BURADA KALİTE FARKI ORTAYA ÇIKIYOR"

        "İki takım arasında büyük kalite farkı var, İzlanda bundan 5-10 sene önceki İzlanda olsa bizi zorlayabilir. Biz iyi bir kadroyla aşağı yukarı ikinci yılı tamamlıyoruz. Şartlar iki takım içinde zemin olarak elverişli değildi ama... Burada kalite farkı ortaya çıkar. Oyuna baktığımız zaman ikinci yarı özellikle hakikaten fevkalade bir Türkiye vardı."

        "GRUBU LİDER BİTİRİRİZ"

        "Anormal bir şey olmazsa bir grubu lider bitiririz zaten normali de o. Türkiye gibi bir takımın bu grupta, grubu lider olarak bitirmesi çok doğal. Onun dışındaki sonuçlar sürpriz olurdu. Şimdi biz Galler ile oynayacağız. Berabere kalsak dahi Karadağ maçını büyük ihtimalle kazanırız... Ama Galler'i büyük bir ihtimalle yeneriz. İzlanda'ya baktığımız zaman kaliteli sonuçlar çıkardı. İyi sonuçlar da aldılar zamanında ama şu anda Avrupa liglerinde oynayan ciddi bir oyuncuları yok."

        "BÜTÜN AVANTAJLAR ONUN TARAFINDADIR"

        "Geriden gelip öne geçen takımın maç kaybetme şansı son derece düşüktür. Bir de bu takım daha kaliteliyse yani karşıdaki takımı gelip yakalayıp geçtiyse artık bütün avantajlar onun tarafındadır. Bunu da Türk Milli Takımı çok iyi kullandı."

        "TOPLA FAZLA OYNAMANIN BİR DEĞERİ YOK"

        "Topla fazla oynamamın çok fazla bir değeri yok. Bir şey ifade etmez. Gol beklentisinin ikinci yarıda nasıl değiştiğine bakın konuyu anlarsınız."

        ÖNERİLEN VİDEO
        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Bizim Çocuklar, İzlanda'da tarih yazdı!
        Bizim Çocuklar, İzlanda'da tarih yazdı!
        "Grubu lider bitiririz"
        "Grubu lider bitiririz"
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Ahmet Selim Kul yazdı: Türk’e durmak yaraşmaz
        Ahmet Selim Kul yazdı: Türk’e durmak yaraşmaz
        NASA, Europa'da 'yaşam' arayacak
        NASA, Europa'da 'yaşam' arayacak
        Hizbullah'tan İsrail'e füze saldırısı
        Hizbullah'tan İsrail'e füze saldırısı
        Icardi'nin menajerinden açıklama!
        Icardi'nin menajerinden açıklama!
        Kurye tornavidayla öldürüldü
        Kurye tornavidayla öldürüldü
        Mustafa Destici eleştirenlere tepkisinden sonra bankalara çağrı yaptı
        Mustafa Destici eleştirenlere tepkisinden sonra bankalara çağrı yaptı
        İsrail’in yeni hedefi Suriye mi?
        İsrail’in yeni hedefi Suriye mi?
        Nobel Ekonomi Ödülü Daron Acemoğlu'na
        Nobel Ekonomi Ödülü Daron Acemoğlu'na
        'Nobel liginde' 31. sıraya yükseldik
        'Nobel liginde' 31. sıraya yükseldik
        Mozart'ın kayıp gençlik senfonisi ortaya çıktı!
        Mozart'ın kayıp gençlik senfonisi ortaya çıktı!
        Tehditle yardım paralarını istediler
        Tehditle yardım paralarını istediler
        "Hayatta en çok ön yargılı insanlarla sınandım"
        "Hayatta en çok ön yargılı insanlarla sınandım"
        Küresel iletişimin kalbi hangi dillerde atıyor?
        Küresel iletişimin kalbi hangi dillerde atıyor?
        Arda Güler o listede 3. sırada!
        Arda Güler o listede 3. sırada!
        "Markalar buz kesti"
        "Markalar buz kesti"
        Piyasanın gündemi yine savaş
        Piyasanın gündemi yine savaş
        "Parayı geri alırız"
        "Parayı geri alırız"
        Habertürk Anasayfa