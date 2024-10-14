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2024 Nobel Ekonomi Ödülünü, kurumların oluşumu ve refaha etkilerine ilişkin çalışmaları nedeniyle Daron Acemoğlu, Simon Johnson ve James Robinson kazandı.

1901 yılından bu yana verilen Nobel Ödülünü Daron Acemoğlu ile birlikte bugüne kadar 3 Türk kazandı. Yazar Orhan Pamuk, 2006 Nobel Edebiyat Ödülü'nün sahibi olurken Türk bilim insanı Aziz Sancar, 2015'te DNA onarımı ile ilgili çalışmaları nedeniyle Tomas Lindahl ve Paul Modrich ile kimya dalında Nobel Ödülü'ne layık görüldü.

Bugüne kadar 82 ülkeden kişi çeşitli dallarda Nobel ödülü kazandı. Türkiye 3 Nobel ödülüyle 'Nobel liginde' 31. sıraya yükseldi. 31. sırayı Beyaz Rusya, Hırvatistan, Litvanya, Meksika ve Yeni Zelanda ile paylaştı. Bunun yanında dağılmadan önce eski Yugoslavya vatandaşları da 3 Nobel ödülünün sahibi olmuştu.

Sıra Ülke Nobel ödülü 1 ABD 420 2 Birleşik Krallık 141 3 Almanya 115 4 Fransa 76 5 İsveç 34 6 Japonya 31 7 Rusya/Sovyetler Birliği 30 8 Kanada 28 9 İsviçre 25 10 Avusturya 25 11 Hollanda 22 12 İtalya 21 13 Polonya 19 14 Macaristan 18 15 Avustralya 14 16 Danimarka 14 17 Norveç 14 18 İsrail 13 19 Belçika 11 20 İrlanda 11 21 Güney Afrika 11 22 Hindistan 10 23 Çin 8 24 İspanya 8 25 Çek Cumhuriyeti 6 26 Arjantin 5 27 Finlandiya 5 28 Mısır 4 29 Romanya 4 30 Ukrayna 4 31 Türkiye 3 32 Beyaz Rusya 3 33 Hırvatistan 3 34 Litvanya 3 35 Meksika 3 36 Yeni Zelanda 3 37 Yugoslavya (eski) 3 38 Bosna-Hersek 2 39 Şili 2 40 Kolombiya 2 41 Kıbrıs 2 42 Doğu Timor 2 43 Yunanistan 2 44 Guatemala 2 45 Liberya 2 46 Lüksemburg 2 47 Portekiz 2 48 Saint Lucia 2 49 Tunus 2 50 İran 2 51 Pakistan 2 52 Cezayir 2 53 Güney Kore 2 54 Bangladeş 1 55 Brezilya 1 56 Bulgaristan 1 57 Kosta Rika 1 58 Kongo Demokratik Cumhuriyeti 1 59 Etiyopya 1 60 Faroe Adaları 1 61 Gana 1 62 Hong Kong 1 63 İzlanda 1 64 Irak 1 65 Kenya 1 66 Ermenistan 1 67 Letonya 1 68 Lübnan 1 69 Kuzey Makedonya 1 70 Fas 1 71 Myanmar 1 72 Nijerya 1 73 Filistin 1 74 Peru 1 75 Filipinler 1 76 Slovenya 1 77 Tanzanya 1 78 Tibet 1 79 Trinidad ve Tobago 1 80 Venezuela 1 81 Vietnam 1 82 Yemen 1 ABD 420 Nobel ödülüyle listenin zirvesinde yer alırken, bu ülkeyi 141 ödülle Birleşik Krallık ve 115 ödülle Almanya takip ediyor.