'Nobel liginde' 31. sıraya yükseldik
Daron Acemoğlu'nun Nobel Ekonomi Ödülüne layık görülmesiyle Türkiye'den bugüne kadar Nobel Ödülü kazanan sayısı 3'e ulaştı. Böylece Türkiye 'Nobel liginde' 31. sıraya yükseldi
2024 Nobel Ekonomi Ödülünü, kurumların oluşumu ve refaha etkilerine ilişkin çalışmaları nedeniyle Daron Acemoğlu, Simon Johnson ve James Robinson kazandı.
1901 yılından bu yana verilen Nobel Ödülünü Daron Acemoğlu ile birlikte bugüne kadar 3 Türk kazandı. Yazar Orhan Pamuk, 2006 Nobel Edebiyat Ödülü'nün sahibi olurken Türk bilim insanı Aziz Sancar, 2015'te DNA onarımı ile ilgili çalışmaları nedeniyle Tomas Lindahl ve Paul Modrich ile kimya dalında Nobel Ödülü'ne layık görüldü.
Bugüne kadar 82 ülkeden kişi çeşitli dallarda Nobel ödülü kazandı. Türkiye 3 Nobel ödülüyle 'Nobel liginde' 31. sıraya yükseldi. 31. sırayı Beyaz Rusya, Hırvatistan, Litvanya, Meksika ve Yeni Zelanda ile paylaştı. Bunun yanında dağılmadan önce eski Yugoslavya vatandaşları da 3 Nobel ödülünün sahibi olmuştu.
ABD 420 Nobel ödülüyle listenin zirvesinde yer alırken, bu ülkeyi 141 ödülle Birleşik Krallık ve 115 ödülle Almanya takip ediyor.