Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 8.734,38 %-1,60
        DOLAR 34,2733 %-0,03
        EURO 37,4293 %-0,15
        GRAM ALTIN 2.921,20 %-0,24
        FAİZ 44,30 %0,87
        GÜMÜŞ GRAM 34,34 %-1,27
        BITCOIN 64.848,00 %3,36
        GBP/TRY 44,6941 %-0,23
        EUR/USD 1,0910 %-0,25
        BRENT 77,43 %-2,01
        ÇEYREK ALTIN 4.776,16 %-0,24
        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Hangi ülke kaç Nobel kazandı? 'Nobel liginde' 31. sıraya yükseldik - İş-Yaşam Haberleri

        'Nobel liginde' 31. sıraya yükseldik

        Daron Acemoğlu'nun Nobel Ekonomi Ödülüne layık görülmesiyle Türkiye'den bugüne kadar Nobel Ödülü kazanan sayısı 3'e ulaştı. Böylece Türkiye 'Nobel liginde' 31. sıraya yükseldi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.10.2024 - 13:33 Güncelleme: 14.10.2024 - 13:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        'Nobel liginde' 31. sıraya yükseldik
        ABONE OL
        ABONE OL

        2024 Nobel Ekonomi Ödülünü, kurumların oluşumu ve refaha etkilerine ilişkin çalışmaları nedeniyle Daron Acemoğlu, Simon Johnson ve James Robinson kazandı.

        Nobel Ekonomi Ödülü Daron Acemoğlu'na
        Nobel Ekonomi Ödülü Daron Acemoğlu'na

        1901 yılından bu yana verilen Nobel Ödülünü Daron Acemoğlu ile birlikte bugüne kadar 3 Türk kazandı. Yazar Orhan Pamuk, 2006 Nobel Edebiyat Ödülü'nün sahibi olurken Türk bilim insanı Aziz Sancar, 2015'te DNA onarımı ile ilgili çalışmaları nedeniyle Tomas Lindahl ve Paul Modrich ile kimya dalında Nobel Ödülü'ne layık görüldü.

        Bugüne kadar 82 ülkeden kişi çeşitli dallarda Nobel ödülü kazandı. Türkiye 3 Nobel ödülüyle 'Nobel liginde' 31. sıraya yükseldi. 31. sırayı Beyaz Rusya, Hırvatistan, Litvanya, Meksika ve Yeni Zelanda ile paylaştı. Bunun yanında dağılmadan önce eski Yugoslavya vatandaşları da 3 Nobel ödülünün sahibi olmuştu.

        Sıra Ülke Nobel ödülü
        1 ABD 420
        2 Birleşik Krallık 141
        3 Almanya 115
        4 Fransa 76
        5 İsveç 34
        6 Japonya 31
        7 Rusya/Sovyetler Birliği 30
        8 Kanada 28
        9 İsviçre 25
        10 Avusturya 25
        11 Hollanda 22
        12 İtalya 21
        13 Polonya 19
        14 Macaristan 18
        15 Avustralya 14
        16 Danimarka 14
        17 Norveç 14
        18 İsrail 13
        19 Belçika 11
        20 İrlanda 11
        21 Güney Afrika 11
        22 Hindistan 10
        23 Çin 8
        24 İspanya 8
        25 Çek Cumhuriyeti 6
        26 Arjantin 5
        27 Finlandiya 5
        28 Mısır 4
        29 Romanya 4
        30 Ukrayna 4
        31 Türkiye 3
        32 Beyaz Rusya 3
        33 Hırvatistan 3
        34 Litvanya 3
        35 Meksika 3
        36 Yeni Zelanda 3
        37 Yugoslavya (eski) 3
        38 Bosna-Hersek 2
        39 Şili 2
        40 Kolombiya 2
        41 Kıbrıs 2
        42 Doğu Timor 2
        43 Yunanistan 2
        44 Guatemala 2
        45 Liberya 2
        46 Lüksemburg 2
        47 Portekiz 2
        48 Saint Lucia 2
        49 Tunus 2
        50 İran 2
        51 Pakistan 2
        52 Cezayir 2
        53 Güney Kore 2
        54 Bangladeş 1
        55 Brezilya 1
        56 Bulgaristan 1
        57 Kosta Rika 1
        58 Kongo Demokratik Cumhuriyeti 1
        59 Etiyopya 1
        60 Faroe Adaları 1
        61 Gana 1
        62 Hong Kong 1
        63 İzlanda 1
        64 Irak 1
        65 Kenya 1
        66 Ermenistan 1
        67 Letonya 1
        68 Lübnan 1
        69 Kuzey Makedonya 1
        70 Fas 1
        71 Myanmar 1
        72 Nijerya 1
        73 Filistin 1
        74 Peru 1
        75 Filipinler 1
        76 Slovenya 1
        77 Tanzanya 1
        78 Tibet 1
        79 Trinidad ve Tobago 1
        80 Venezuela 1
        81 Vietnam 1
        82 Yemen 1

        ABD 420 Nobel ödülüyle listenin zirvesinde yer alırken, bu ülkeyi 141 ödülle Birleşik Krallık ve 115 ödülle Almanya takip ediyor.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Canlı Altın Fiyatları Kripto Piyasaları Canlı Döviz Kuru
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Nobel Ekonomi Ödülü Daron Acemoğlu'na
        Nobel Ekonomi Ödülü Daron Acemoğlu'na
        'Nobel liginde' 31. sıraya yükseldik
        'Nobel liginde' 31. sıraya yükseldik
        Eşini ensesinden vurdu! Ambulansı takip ederken yakalandı!
        Eşini ensesinden vurdu! Ambulansı takip ederken yakalandı!
        İzlanda - Türkiye maçı ertelenebilir
        İzlanda - Türkiye maçı ertelenebilir
        Ev sahibine kiracısından akılalmaz tezgah: Gördüğü manzara karşısında hayatının şokunu yaşadı
        Ev sahibine kiracısından akılalmaz tezgah: Gördüğü manzara karşısında hayatının şokunu yaşadı
        Milli Takım'ın İzlanda 11'i
        Milli Takım'ın İzlanda 11'i
        Piyasanın gündemi yine savaş
        Piyasanın gündemi yine savaş
        "Markalar buz kesti"
        "Markalar buz kesti"
        Arda Güler o listede 3. sırada!
        Arda Güler o listede 3. sırada!
        Küçük çocuğa izletti! Muayene sırasında darp ettiren film!
        Küçük çocuğa izletti! Muayene sırasında darp ettiren film!
        Tayyip Talha'ya 'performansını artır' emri
        Tayyip Talha'ya 'performansını artır' emri
        Küresel iletişimin kalbi hangi dillerde atıyor?
        Küresel iletişimin kalbi hangi dillerde atıyor?
        En çok tükettiğimiz besinlerin kalori değerleri
        En çok tükettiğimiz besinlerin kalori değerleri
        Ölü sayısı 5'e yükseldi! Evli ve 2 çocuk babasıydı!
        Ölü sayısı 5'e yükseldi! Evli ve 2 çocuk babasıydı!
        Helal Akreditasyon Kurumu'ndan Köfteci Yusuf açıklaması
        Helal Akreditasyon Kurumu'ndan Köfteci Yusuf açıklaması
        "Parayı geri alırız"
        "Parayı geri alırız"
        Ekim'e özel 10 plaj önerisi
        Ekim'e özel 10 plaj önerisi
        "Hesabını verecek"
        "Hesabını verecek"
        "Kirada düzeltme dönemi içindeyiz"
        "Kirada düzeltme dönemi içindeyiz"
        "Adaletten ödümüz kopmalı"
        "Adaletten ödümüz kopmalı"
        Habertürk Anasayfa