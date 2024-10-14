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        Haberler Gündem 3. Sayfa Küçük çocuğa izletti! Muayene sırasında darp ettiren film | SON DAİKA HABERİ | Son dakika haberleri

        Küçük çocuğa izletti! Muayene sırasında darp ettiren film!

        Adana'da, bir hastanede doktor sırası bekleyen 29 yaşındaki Sefa E., yanında oturan 7 yaşındaki kız çocuğuna, "yetişkin filmi" izlettiği iddiasıyla vatandaşlar tarafından dövüldü. Polis ekiplerinin kurtardığı, ifadesinde, "Telefonu cebime koyarken, yanlışlıkla açıldı. Çocuğa bir şey izletmedim" diyen şüpheli, adli kontrolle serbest bırakıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.10.2024 - 10:59 Güncelleme: 14.10.2024 - 12:59
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        Küçük çocuğa izletti! Muayene sırasında darp ettiren film!
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        Adana'da olay, 9 Ekim’de saat 14.00 sıralarında Seyhan Devlet Hastanesi’nde meydana geldi. Tedavi için hastaneye giden Sefa E. (29), ailesiyle doktor sırası bekleyen, 7 yaşındaki kız çocuğunun yanına oturdu.

        ÇOCUĞA "YETİŞKİN FİLMİ" İZLETTİ

        DHA'da yer alan habere ve iddiaya göre Sefa E., cep telefonundan yetişkin filmi açıp, kız çocuğuna izletti. Durumu fark eden hastanedekiler, Sefa E.’ye tepki gösterip, darp etti.

        "TELEFON YANLIŞLIKLA AÇILDI" DEDİ

        Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekibi, kalabalığın elinden kurtardığı Sefa E.’yi gözaltına aldı. Polis merkezine götürülen Sefa E. ifadesinde, “Daha önceden izlediğim bir görüntüydü. Telefonu cebime koyarken, yanlışlıkla açıldı. Çocuğa bir şey izletmedim” dedi.

        ADLİ KONTROLLE SERBEST

        İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Sefa E., çıkarıldığı mahkemede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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        #adana
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