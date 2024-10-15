Eşini vurdu! Ambulansı takip etti! Savunması "Pes" dedirtti!
Kocaeli'nde, vinç operatörü 45 yaşındaki Tuncay Ateş tartıştığı eşi 39 yaşındaki Semira Ateş'i ensesinden tabancayla vurdu. Ağır yaralanan Semira Ateş hastanede tedaviye alındı. Şüpheli, aracıyla ambulansın arkasından giderken yakalanıp gözaltına alındı. Tutuklanan Tuncay Ateş'in polisteki ifadesinde, eşiyle tartışma anını ve olayı hatırlamadığını söylediği öğrenildi
Kocaeli'nde olay, dün saat 23.00 sıralarında Çayırova ilçesinde meydana geldi. 2 çocukları olan Semira Ateş (39) ile vinç operatörü eşi Tuncay Ateş (45) arasında evde tartışma çıktı.
EŞİNİ SİLAHLA ENSESİNDEN VURDU
DHA'da yer alan habere göre tartışma sırasında Tuncay Ateş, tabancayla eşini ensesinden vurdu. Semira Ateş yere yığılırken; silah sesini duyan komşuların ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
AMBULANSIN PEŞİNDEN GİTTİ
Ağır yaralanan Ateş, ilk müdahalesi sonrası Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tuncay Ateş ise otomobiliyle ambulansın arkasından giderken, hastanenin önünde polis ekipleri tarafından yakalanıp gözaltına alındı.
TUTUKLANAN ZANLI OLAYI HATIRLAMADI
Emniyette işlemleri tamamlanan Ateş, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ateş’in polisteki ifadesinde eşiyle tartışma anını ve olayı hatırlamadığını söylediği öğrenildi.
ALKOLLÜ OLDUĞU SAPTANDI
Ateş’in kavga ve gürültü yapmaktan 2 suç kaydı olduğu öğrenilirken yapılan muayenede 2 promilin üzerinde alkollü olduğu tespit edildi.
DURUMU CİDDİYETİNİ KORUYOR
Semira Ateş’in sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtilirken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.