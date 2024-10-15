ABD'de kıran kırana seçim! Son anketler ne diyor?
ABD'de milyonlarca vatandaş, 5 Kasım günü ülkeyi 4 yıl yönetecek ismi seçmek için sandık başına gidecek. Tüm dünyanın dikkatle izleyeceği seçimde, ABD ilk kadın başkanını mı seçecek, yoksa ikinci bir Donald Trump dönemine evet mi diyecek? Son anketlerde durum ne?
Amerika Birleşik Devletleri'nde 5 Kasım günü, milyonlarca seçmen 4 yıl boyunca ülkeyi yönetecek ismi seçmek için sandık başına gidecek.
Tüm dünyanın yakından takip edeceği seçim, eski ABD Başkanı ve Cumhuriyetçilerin yeniden adayı olan Donald Trump ve Demokratların adayı Başkan Yardımcısı Kamala Harris arasından gerçekleşecek.
Amerikan halkı 60'ıncı başkanlık seçimi için sandık başına gittiğinde aynı zamanda yasaların çıkarılmasında kilit rol oynaya Kongre üyeleri için de oy kullanacak.
Trump ve Harris bugüne dek bir kez 10 Eylül'de canlı yayında karşı karşıya geldi ve kozlarını paylaştı. Canlı yayın karşılaşmasına dek Trump anketlerde bir adım öne çıksa da karşılaşmanın ardından Harris oy potansiyelini biraz artırdı.
Ancak son günlerde Harris'in de popülaritesi biraz düştü ve kıyasıya bir yarış sürüyor. Ülkede yapılan tüm anketlerde başa baş sonuçlar çıkıyor.
İşte ABD'deki son anketlerin sonuçları;
Harvard-Harris tarafından yapılan 11-13 Ekim tarihlerinde yapılan son ankete göre Kamala Harris yüzde 51, Donald Trump yüzde 49 oya sahip.
NBC News'ün 4-8 Ekim'de yaptığı ankete göre iki isim eşit oya sahip; Harris yüzde 48, Trump yüzde 48.
ABC News/Ipsos'un 4-8 Ekim'de yaptığı ankete göre Harris, Trump'ın iki puan önünde; Harris yüzde 49, Trump yüzde 47.
CBS News Harris 8-11 Ekim tarihli anketine göre ise Harris yüzde 51, Trump yüzde 48 oya sahip.
Rasmussen Reports'un 3-9 Ekim'de yaptığı ankete göre ise Trump önde; Harris yüzde 46, Trump yüzde 48.
New York Times'ın 29 Eylül-6 Ekim tarihlerinde gerçekleştirdiği anketine göre Harris yüzde 49, Trump yüzde 46 oya sahip.