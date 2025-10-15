İtalya-İsrail maçı öncesi binlerce kişi İsrail'i protesto etti
İki yıl boyunca Gazze'yi acımasız saldırılarıyla hedef alan İsrail, 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemelerindeki İtalya-İsrail maçı öncesinde İtalya'da binlerce kişi tarafından protesto edildi. Protestocular, özellikle Gazze'de soykırım yaptığı gerekçesiyle "İsrail'e kırmızı kart göster" dövizi taşırken, İsrail'in uluslararası spor müsabakalarından men edilmesi gerektiğini belirtti.
İsrail-Hamas arasında 7 Ekim 2023'te başlayan çatışmalar 10 Ekim 2025 günü sağlanan ateşkesin yürürlüğe girmesiyle sona erdi.
Gazze, iki yıl boyunca İsrail'in acımasız saldırılarına maruz kaldı, bu süreçte 70 bine yakın masum sivil hayatını kaybetti.
İtalya'da da binlerce kişi 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri öncesinde İsrail'i protesto etti.
İtalya-İsrail müsabakası öncesinde, maçın oynanacağı Udine kentinde binlerce kişi İsrail'i protesto etti.
Protestocular, özellikle Gazzede soykırım yaptığı gerekçesiyle "İsrail'e kırmızı kart göster" dövizi taşırken, İsrail'in uluslararası spor müsabakalarından men edilmesi gerektiğini belirtti.
Bazı göstericiler de protesto yürüyüşünde ellerinde, üzerinde Gazzede İsrail saldırılarında hayatını kaybeden çocukların isminin yazılı olduğu büyük boy bir kefen taşıdı.
*Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.