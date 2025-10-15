Altında rekor serisi sürüyor

ABD-Çin arasındaki gerilimlerin tırmanması ve ABD Merkez Bankası’nın yıl içinde iki kez daha faiz indirimine gideceği beklentileri yatırımcıları güvenli limanlara yönlendirdi. Altın fiyatları Çarşamba günü bir kez daha rekor seviyeye yükseldi.

Altının ons fiyatı 4190 doları görerek zirveye çıktı.

Altının ons fiyatının rekor kırmasıyla gram altında da yükseliş sürdü. Gram altın 5636 TL'yi görürken, TSİ 07.34 itibarıyla 5625 TL'den alıcı buluyor.

* Haberin görseli Shutterstock'tan servis edilmiştir.