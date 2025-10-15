Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 10.316,40 %-2,27
        DOLAR 41,8413 %0,06
        EURO 48,5834 %0,03
        GRAM ALTIN 5.619,27 %0,90
        FAİZ 40,71 %0,00
        GÜMÜŞ GRAM 69,58 %0,51
        BITCOIN 112.912,00 %-0,13
        GBP/TRY 55,7275 %0,01
        EUR/USD 1,1608 %0,01
        BRENT 62,24 %-1,71
        ÇEYREK ALTIN 9.187,51 %0,90
        Haberler Ekonomi Altın Altında rekor serisi sürüyor - Altın Haberleri

        Altında rekor serisi sürüyor

        Altın fiyatlarında rekor serisi sürüyor. Altının ons fiyatı 4190 doları görerek rekor kırdı. Gram altın ise 5625 TL'den alıcı buluyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.10.2025 - 07:49 Güncelleme: 15.10.2025 - 07:49
        ABONE OL
        ABONE OL
        Altında rekor serisi sürüyor
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        ABD-Çin arasındaki gerilimlerin tırmanması ve ABD Merkez Bankası’nın yıl içinde iki kez daha faiz indirimine gideceği beklentileri yatırımcıları güvenli limanlara yönlendirdi. Altın fiyatları Çarşamba günü bir kez daha rekor seviyeye yükseldi.

        Altının ons fiyatı 4190 doları görerek zirveye çıktı.

        Altının ons fiyatının rekor kırmasıyla gram altında da yükseliş sürdü. Gram altın 5636 TL'yi görürken, TSİ 07.34 itibarıyla 5625 TL'den alıcı buluyor.

        * Haberin görseli Shutterstock'tan servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Canlı Altın Fiyatları Kripto Piyasaları Canlı Döviz Kuru
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Bizim Çocuklar'dan dört dörtlük zafer!
        Bizim Çocuklar'dan dört dörtlük zafer!
        Vincenzo Montella: 1 puan kaldı
        Vincenzo Montella: 1 puan kaldı
        Millilerden son 2 maçta 10 gol!
        Millilerden son 2 maçta 10 gol!
        Kocaeli'de milli takıma özel koreografi!
        Kocaeli'de milli takıma özel koreografi!
        Trump: 2. aşama şimdi başlıyor
        Trump: 2. aşama şimdi başlıyor
        "Filistin'i Filistinliler yönetmeli"
        "Filistin'i Filistinliler yönetmeli"
        2 aylık eşini öldürmüştü tahliyesine itiraz edildi
        2 aylık eşini öldürmüştü tahliyesine itiraz edildi
        "Bundan böyle kira konusunda işin planlamasını devlet yapacak"
        "Bundan böyle kira konusunda işin planlamasını devlet yapacak"
        Mark Rutte'den açıklamalar
        Mark Rutte'den açıklamalar
        Merve'ye korkunç saldırı! Yaşam savaşı veriyor!
        Merve'ye korkunç saldırı! Yaşam savaşı veriyor!
        Genç kızın kulağında kulaklık vardı... O anlar kamerada...
        Genç kızın kulağında kulaklık vardı... O anlar kamerada...
        Bir aile yok oldu
        Bir aile yok oldu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Trump'la bağımız çok önemli
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Trump'la bağımız çok önemli
        Güllü'nün ölüm nedeni belli oldu
        Güllü'nün ölüm nedeni belli oldu
        10 yıl önce mağarada cesedi bulundu! Gülizar'ın katili akrabası çıktı!
        10 yıl önce mağarada cesedi bulundu! Gülizar'ın katili akrabası çıktı!
        Cevher Jant yüzde 25'ini halka açacak
        Cevher Jant yüzde 25'ini halka açacak
        Hastalarının mahrem görüntüsü çeken doktora eşinden boşanma davası!
        Hastalarının mahrem görüntüsü çeken doktora eşinden boşanma davası!
        Getir'den yapay zeka hamlesi
        Getir'den yapay zeka hamlesi
        20 kişi tutuklandı! 127 milyon TL'lik vurgun!
        20 kişi tutuklandı! 127 milyon TL'lik vurgun!
        Sinsi pandemiye dikkat! "Ayakta tedavi alabilecek hastaları bile kaybedebiliriz"
        Sinsi pandemiye dikkat! "Ayakta tedavi alabilecek hastaları bile kaybedebiliriz"
        Habertürk Anasayfa