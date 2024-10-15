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        Haberler Gündem 3. Sayfa ADANA'DA KORKUNÇ OLAY! Eşine hakaret eden annesini bıçaklayıp bastonla boğdu | Son dakika haberleri

        Eşine hakaret eden annesini bıçaklayıp bastonla boğdu!

        Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde, 45 yaşındaki Haceli Araz, eşine hakaret ettiğini iddia ettiği 75 yaşındaki annesi Nimet Araz'ı bıçakladıktan sonra bastonla boğarak öldürdü. Şüpheli oğul, jandarma tarafından gözaltına alındı. Nimet Araz'ın cansız bedeni otopsi için morga kaldırıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.10.2024 - 07:55 Güncelleme: 15.10.2024 - 09:08
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        Annesi eşine hakaret etti! Bıçak kırılınca bastonla boğdu!
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        Adana'da olay, dün saat 16.00 sıralarında Tufanbeyli ilçesindeki Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre 2 çocuk babası Haceli Araz (45), eşine hakaret ettiğini iddia ettiği annesi Nimet Araz (75) ile tartıştı.

        BIÇAK KIRILINCA BASTONLA BOĞDU

        Nimet Araz, 75 yaşındaydı.
        Nimet Araz, 75 yaşındaydı.

        DHA'da yer alan habere göre tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Haceli Araz, annesine bıçakla saldırdı. Yaşanan arbede sırasında bıçağın kırılması üzerine Haceli Araz, bu kez eline geçirdiği bastonla yaralı olan annesini boğdu.

        ANNESİNİ ÖLDÜRDÜĞÜNÜ İHBAR ETTİ

        Haceli Araz bir süre sonra 122 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp annesini öldürdüğünü ihbar etti. Olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        YAŞLI KADIN OLAY YERİNDE ÖLDÜ

        Sağlık görevlisinin yaptığı kontrolde Nimet Araz'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Şüpheli oğul, jandarma tarafından gözaltına alındı. Nimet Araz'ın cansız bedeni otopsi için morga kaldırıldı.

        Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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        #adana
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