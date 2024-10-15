Ankaralı Turgut'un çocukları birbirine düştü
Bir süredir kanser tedavisi gören Ankaralı Turgut, çocuklarının yardım paralarını tehdit ederek istediğini söyledi. "Hakkım, onlara haram olsun" diyerek çocuklarını evlatlıktan reddettiğini belirten şarkıcının kızı Özlem Sülü, hem babasına hem de kardeşi Eylem Boran'a yanıt verdi
'Ankaralı Turgut' olarak tanınan ünlü şarkıcı Turgut Karataş, ağustos hastaneye kaldırılmıştı. Turgut Karataş'ın, akciğer kanseri olduğu ve kanser hücrelerinin karaciğere kadar sıçradığı öğrenilmişti.
Ankaralı Turgut, bir yandan kanserle, diğer yandan aile içi kavgayla uğraşıyor.
Öncesi olan aile içi kavga, tedavi masraflarını karşılamak için Ankara'da düzenlenen yardım gecesinden sonra iyiden iyiye alevlendi. Ankaralı Turgut, çocuklarının yardım paralarını tehdit ederek kendisinden istediğini söyledi. Ünlü türkücü; "27 senedir benim paramla geçiniyorlar, hiç kendileri para kazanmış mı? Baba parasıyla damat besliyoruz! Haydar, Özlem, Hasret hepsi aynı... Ersoy zaten nankörün başı! Bunlar çete olmuş. Hiç helâl para kazanmışlar mı, helâl para yemişler mi? Bana toplanan yardım paralarını, beni tehdit edip almak istiyorlar. Bunlar, yalancı, iftiracı herkes bilsin!" dedi.
İddialara göre; Ankaralı Turgut'un çocukları, yardım gecesinde toplanan 250 bin liraya göz dikti. Çocuklarından Özlem Sülü ile Eylem Boran birbirlerini yardım gecesinde toplanan paraya göz dikmekle suçladı.
Ankaralı Turgut'un açıklamasına göre; yanında duran, yardım arasına göz dikmeyen çocuğu Eylem Boran.
Eylem Boran
Ankaralı Turgut, Eylem Boran dışındaki çocukları için; "Hakkım, onlara haram olsun" diyerek çocuklarını evlatlıktan reddettiğini söyledi.
Bunun üzerine çocuklarından Özlem Sülü, hem babasına hem de kardeşi Eylem Boran'a videolu yanıt verdi: Bunca zaman senin kahrını ben çektim. Yeri geldi ayakçın oldum, yeri geldi hizmetçin oldum, yeri geldi kölen oldum... Yeri geldi bahçıvanın oldum... Bana yaptığın hakaretleri insanlara duyurursam... Seni var ya yerden yere gömerim. Benimle kötü olunca, gidip benim gelinimle dostluk kuran Eylem, yazıklar olsun sana. Benim babamla aramı açan sensin Eylem. Beni magazincilere malzeme olarak veriyorsun. Evi elimden aldığınızı konuşalım mı? Bıçak kemiğe dayandı. Televizyonlara çıkacağım, sizin pisliğinizi dökeceğim.