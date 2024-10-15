'Gelin Takımı’nın özel gösterimine, filmde rol alan Seda Bakan ile Nilperi Şahinkaya’nın yanı sıra Murat Boz ve Hadise katıldı.

Ön gösterimde konuşan Seda Bakan; "Biz çok eğlenerek bir romantik komedi filmi çektik. Çok güzel vakit geçirdik. Bu döneme iyi gelecek bir film yaptığımızı düşünüyorum. Asıl yorum izleyicinin” dedi. Nilperi Şahinkaya ise duygularını; “Canlandırdığımız kız grubunda her karakterin kendine has özelliği olduğu için izleyen herkesin kendini bulacağını düşünüyorum” şeklinde dile getirdi.

Nilperi Şahinkaya, özel gösterimde sorulan bir soru üzerine, Emre Yusufi ile geçtiğimiz günlerde sona eren ilişkisi hakkında; "Bazı ilişkilerin ömrü oluyor" şeklinde yorum yaptı.

Doğa Can Anafarta'nın yönetmenliğini, Sky Films ve Asc Films’in yapımcılığını üstlendiği, Ayşe Balıbey ve Doğa Can Anafarta’nın senaryosunu kaleme aldığı film, gösterime 18 Ekim'de girecek. Filmin oyuncu kadrosunda; Seda Bakan, Şebnem Bozoklu, Ecem Erkek, Nilperi Şahinkaya, Mehmet Günsür, Fırat Çelik, Ali Yoğurtçuoğlu, Doğan Bayraktar ve Ayşenil Şamlıoğlu bulunuyor.

Nilperi Şahinkaya

Grafik tasarımcısı Emre Yusufi ise Nilperi Şahinkaya ile ilişkisi hakkında birkaç gün önce; "Şu an işlerimize odaklanıyoruz" şeklinde yorum yapmıştı. Gazetecilerin, "Ara verdiniz yani?" sorusuna Yusufi, kısaca "Yani" cevabını vermişti.

Nilperi Şahinkaya'nın ise "Bazı ilişkilerin ömrü oluyor" demesi ilişkilerinin sona ermesi hakkında farklı düşündüklerini gözler önüne serdi.