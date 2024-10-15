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        Haberler Magazin Nilperi Şahinkaya ile Emre Yusufi ayrıldı mı, neden ayrıldılar? - Magazin haberleri

        Nilperi Şahinkaya ile Emre Yusufi farklı düşünüyor

        Emre Yusufi, Nilperi Şahinkaya ile olan ilişkisine ara verdiklerini düşünüyor. Ne var ki Şahinkaya, Yusufi ile aynı görüşte değil

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.10.2024 - 12:16 Güncelleme: 15.10.2024 - 13:34
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        Farklı düşünüyorlar
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        'Gelin Takımı’nın özel gösterimine, filmde rol alan Seda Bakan ile Nilperi Şahinkaya’nın yanı sıra Murat Boz ve Hadise katıldı.

        Ön gösterimde konuşan Seda Bakan; "Biz çok eğlenerek bir romantik komedi filmi çektik. Çok güzel vakit geçirdik. Bu döneme iyi gelecek bir film yaptığımızı düşünüyorum. Asıl yorum izleyicinin” dedi. Nilperi Şahinkaya ise duygularını; “Canlandırdığımız kız grubunda her karakterin kendine has özelliği olduğu için izleyen herkesin kendini bulacağını düşünüyorum” şeklinde dile getirdi.

        Seda Bakan

        Doğa Can Anafarta'nın yönetmenliğini, Sky Films ve Asc Films’in yapımcılığını üstlendiği, Ayşe Balıbey ve Doğa Can Anafarta’nın senaryosunu kaleme aldığı film, gösterime 18 Ekim'de girecek. Filmin oyuncu kadrosunda; Seda Bakan, Şebnem Bozoklu, Ecem Erkek, Nilperi Şahinkaya, Mehmet Günsür, Fırat Çelik, Ali Yoğurtçuoğlu, Doğan Bayraktar ve Ayşenil Şamlıoğlu bulunuyor.

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        Nilperi Şahinkaya, özel gösterimde sorulan bir soru üzerine, Emre Yusufi ile geçtiğimiz günlerde sona eren ilişkisi hakkında; "Bazı ilişkilerin ömrü oluyor" şeklinde yorum yaptı.

        Nilperi Şahinkaya

        Grafik tasarımcısı Emre Yusufi ise Nilperi Şahinkaya ile ilişkisi hakkında birkaç gün önce; "Şu an işlerimize odaklanıyoruz" şeklinde yorum yapmıştı. Gazetecilerin, "Ara verdiniz yani?" sorusuna Yusufi, kısaca "Yani" cevabını vermişti.

        Nilperi Şahinkaya'nın ise "Bazı ilişkilerin ömrü oluyor" demesi ilişkilerinin sona ermesi hakkında farklı düşündüklerini gözler önüne serdi.

        Nilperi Şahinkaya ile Emre Yusufi'nin ilişkileri 4 yıl sürdü.

        Özel gösterime katılan Murat Boz, bir sevgilide aradığı özelliklerin neler olduğu soruna şöyle cevap verdi; "Biraz enerji işi, birbirini tanıma işi gönlü güzel olsun. Önemli olan aynı yolda aynı amaç için yürümek."

        Murat Boz

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        #nilperi şahinkaya
        #Emre Yusufi
        #Gelin Takımı
        #murat boz

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