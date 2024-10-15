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        Haberler Gündem 3. Sayfa Sevgi Gülden Yalçıner vahşice öldürüldü! Kardeşleri tutuklandı SON DAKİKA HABERİ | Son dakika haberleri

        Sevgi'yi silahla öldürdüler! Kaldırım taşına bağlayıp ırmağa attılar! Kardeşleri tutuklandı!

        Kırıkkale'nin Çelebi ilçesinde, kaybolduktan 19 gün sonra cesedi bulunan, 47 yaşındaki Sevgi Gülden Yalçıner'in tabancayla öldürülüp, cesedinin tel ile kaldırım taşlarına bağlanarak ırmağa atıldığı öğrenildi. Yalçıner'in kardeşleri Ş.G. ve Y.G., kadının komşuları D.G. ve K.U. ile sevgilisi B.U. tutuklandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.10.2024 - 12:01 Güncelleme: 15.10.2024 - 13:14
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        Sevgi'yi silahla öldürdüler! Kaldırım taşına bağlayıp ırmağa attılar!
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        Kırıkkale'de kan donduran olay, Çelebi ilçesine bağlı Karaağıl köyünde yaşandı.

        ARAMA ÇALIŞMASI BAŞLATILDI

        25 Eylül'de evinden ayrıldıktan sonra bir daha haber alınamayan Sevgi Gülden Yalçıner (47) için jandarma ve AFAD ekipleri çalışma başlattı.

        KARDEŞLERİ VE SEVGİLİSİ TUTUKLANDI

        DHA'da yer alan habere göre olayın cinayet olabileceği ihtimali üzerine jandarma tarafından başlatılan soruşturmada gözaltına alınan 12 şüpheliden Yalçıner'in kardeşleri Ş.G. ve Y.G., kadının komşuları D.G. ve K.U. ile sevgilisi B.U. tutuklandı.

        KIZILIRMAK'TA CESEDİ BULUNDU

        Yapılan arama çalışmaları sonucunda Yalçıner'in 19 gün sonra Kızılırmak'ın Çeşnigir Köprüsü mevkiinde cesedi bulundu. Yalçıner'in cesedi otopsi için Ankara Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

        KARDEŞLERİYLE ALACAK-VERECEK DAVASI VAR

        Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada Yalçıner'in, kardeşleriyle alacak verecek anlaşmazlığı yüzünden mahkemelik olduğu ve davanın son aşamaya geldiği öğrenildi.

        TEL İLE KALDIRIM TAŞINA BAĞLAMIŞLAR

        Evli olan ve eşinden ayrı yaşayan Yalçıner’in tabanca ile vurularak öldürüldükten sonra cesedinin tel ile kaldırım taşlarına bağlanıp, ırmağı atıldığı belirlendi.

        Cesedi 7 metre derinlikte bulunan Yalçıner, otopsi işlemlerinin ardından Kırşehir'de toprağa verilecek.

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        #Kırıkkale
        #Son dakika haberler
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