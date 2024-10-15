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        Haberler Dünya Taliban'dan bir yasak daha: Afganistan'da canlı varlıkların fotoğraflarının yayınlanması yasaklandı | Dış Haberler

        Taliban'dan bir yasak daha: Afganistan'da canlı varlıkların fotoğraflarının yayınlanması yasaklandı

        Afganistan'da 3 yıl önce iktidarı ele geçiren Taliban yönetimi ülkede bir yasak daha getirdi. Buna göre Şeriat kuralları gereği medyanın "tüm canlı" varlıkların fotoğraflarını yayınlaması yasaklandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.10.2024 - 12:11 Güncelleme: 15.10.2024 - 12:11
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        Afganistan'da canlıların fotoğraflarının yayınlanmasına yasak
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        Afganistan'da 2021 yılında iktidarı ele geçiren Taliban yönetimi, medyanın tüm canlı varlıkların fotoğraflarının yayınlaması yasaklayan yasanın yürürlüğe gireceğini açıkladı. Taliban gazetecilere yasanın kademeli olarak uygulanacağını söyledi.

        Afganistan'da iktidarı geçirdiği günden bu yana özellikle kadınlara ve kız çocuklarına yönelik yasaklar getiren Taliban, bu kez "yaşayan tüm canlıların" görüntülerin yayınlanmasını yasakladı.

        AFP'ye konuşan Ahlakın Korunması ve Ahlaksızlığın Önlenmesi Bakanlığı Sözcüsü Seyful İslam Hayber, Şeriat kuralları gereği bu yasanın uygulanacağını söyledi ve "Yasa tüm Afganistan'da geçerli olacak ve kademeli olarak uygulanacak" dedi.

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        Yeni yasayla birlikte, haberlerde "tüm canlıların" görüntülerinin yayınlanması yasaklanacak ve İslam hukukuna aykırı davranmamaları emredildi.

        Kadınların ve kız çocuklarının tek başına çıkmasının yasak olduğu Afganistan'da kız çocuklarının okula gitmesi de kısıtlanmıştı. Ayrıca kadınlar yanlarında erkek akrabaları olmadan da seyahat ediyor. Hatta son olarak Taliban, kadınların sokakta tanımadıkları erkeklerle konuşmasını ve göz göze gelmesini de yasakladı.

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        #Taliban
        #Afganistan
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