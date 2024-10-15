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        Haberler Gündem 3. Sayfa Durakta kadını taciz etti! Otobüste dayağı yedi | SON DAKİKA HABERLERİ | Son dakika haberleri

        Durakta kadını taciz etti! Otobüste dayağı yedi!

        İstanbul'da, iddiaya göre durakta bekleyen bir kadını takip ederek sözlü tacizde bulunan ve arkasından aynı otobüse binen şüpheli, vatandaşlar tarafından darp edildi. Yaşananlar kameralara yansırken, alkollü olduğu iddia edilen şüpheli polis ekipleri tarafından gözaltına alındı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.10.2024 - 10:40 Güncelleme: 15.10.2024 - 10:40
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        Durakta kadını taciz etti! Otobüste dayağı yedi!
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        İstanbul Eyüpsultan'da olay, önceki gün akşam saatlerinde Göktürk-Alibeyköy seferini yapan otobüste meydana geldi. İddiaya göre, akşam saatlerinde durağa gelen bir kadın, otobüs beklemeye başladı.

        SÖZLÜ TACİZDE BULUNDU

        DHA'da yer alan habere göre o sırada kadının yanına yaklaşan ve alkollü olduğu öne sürülen bir kişi, sözlü tacizde bulundu.

        KADIN, TACİZE UĞRADIĞINI SÖYLEDİ

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        Daha sonra kadın otobüse bindi, adam da arkasından aynı otobüse bindi. Takip edildiğini düşünen kadın, otobüstekilere adamın kendisini taciz ettiğini söyleyince ortalık karıştı.

        TACİZ İDDİASINA DARP

        Otobüstekiler, şüpheliyi darp etti ardından da polise haber verdiler. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri şüpheliyi gözaltına aldı.

        OLAY ANI KAMERAYA YANSIDI

        Gözaltına alınan şüpheli emniyete götürüldü. Yaşananları ise otobüstekiler cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.

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        #istanbul
        #Son dakika haberler
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