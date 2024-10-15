Durakta kadını taciz etti! Otobüste dayağı yedi | SON DAKİKA HABERLERİ | Son dakika haberleri

Durakta kadını taciz etti! Otobüste dayağı yedi | SON DAKİKA HABERLERİ | Son dakika haberleri

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İstanbul Eyüpsultan'da olay, önceki gün akşam saatlerinde Göktürk-Alibeyköy seferini yapan otobüste meydana geldi. İddiaya göre, akşam saatlerinde durağa gelen bir kadın, otobüs beklemeye başladı.

SÖZLÜ TACİZDE BULUNDU DHA'da yer alan habere göre o sırada kadının yanına yaklaşan ve alkollü olduğu öne sürülen bir kişi, sözlü tacizde bulundu.

KADIN, TACİZE UĞRADIĞINI SÖYLEDİ REKLAM Daha sonra kadın otobüse bindi, adam da arkasından aynı otobüse bindi. Takip edildiğini düşünen kadın, otobüstekilere adamın kendisini taciz ettiğini söyleyince ortalık karıştı.

TACİZ İDDİASINA DARP Otobüstekiler, şüpheliyi darp etti ardından da polise haber verdiler. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri şüpheliyi gözaltına aldı.

OLAY ANI KAMERAYA YANSIDI Gözaltına alınan şüpheli emniyete götürüldü. Yaşananları ise otobüstekiler cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.