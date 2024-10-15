Danimarka'da Vikingler dönemine ait yaklaşık 50 iskelet bulundu
Danimarka'da Vikingler dönemine ait ipuçları barındırabilecek 'olağanüstü iyi korunmuş' yaklaşık 50 iskeletin keşfedildiği bildirildi
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Danimarka'nın Odense kentine bağlı Aasum köyünde elektrik hattı yenileme çalışmaları kapsamında yapılan kazılarda iskelet bulundu.
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Associated Press haberine göre, arkeologlar, yaklaşık 6 ay boyunca 2 bin metrekarelik mezarlık alanda kazı çalışmaları yaptı.
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Çalışmalarda, Vikinglere ait ipuçları barındırabilecek 'olağanüstü iyi korunmuş' 50'ye yakın iskelet gün yüzüne çıkarıldı.
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"BİLİMSEL KEŞİFLER İÇİN YEPYENİ BİR ARAÇ KUTUSU"
Kazıyı yöneten arkeolog Michael Borre Lundo, "Çok heyecan verici bir bulgu çünkü çok iyi korunmuş iskeletler bulduk" dedi.
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Lundo, bulgular için "bilimsel keşifler için yepyeni bir araç kutusu" dedi ve "Umarım tüm iskeletler üzerinde DNA analizi yapabiliriz" ifadesini kullandı.
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DNA ANALİZLERİYLE YAŞAM ÖYKÜLERİ YENİDEN OLUŞTURULACAK
Uzmanlar kazıda, Viking dönemine ait akrabalık, göç dahil sosyal kalıpları inceleme ve DNA analizleriyle yaşam öyküleri oluşturmayı hedefliyor.
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Milattan sonra 793-1066'daki Viking Dönemi'nde, Vikingler olarak bilinen İskandinavların, Avrupa'daki kolonileriyle fetih ve ticaret yaptığı belirtiliyor.
*Görseller AP tarafından servis edilmiştir.