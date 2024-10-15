1. Büyük Soru İşareti

Uzayın Gizemli ŞekliJWST, Herbig-Haro 46/47 adlı bir yıldız ışığı lekesini inceleyerek, arka planda soru işareti şeklinde bir sıcak gaz bulutu keşfetti. Bu nesne, çok eski ve uzak olabilir, ancak tam olarak ne olduğu hala belirsiz.