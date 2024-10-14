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        Haberler Spor Futbol Dünya Futbolu Arda Güler en çok kazanan 3’üncü genç futbolcu - Futbol Haberleri

        Arda Güler o listede 3. sırada!

        A Milli Takım ve Real Madrid'in yıldızı Arda Güler, haftalık maaşı en yüksek 10 genç futbolcu arasına girdi. 19 yaşındaki gururumuz, Capology verilerine göre en çok kazanan 3. genç futbolcu oldu. İşte o liste...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.10.2024 - 09:59 Güncelleme: 14.10.2024 - 10:35
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        • 1

          Futbol kulüplerinin finansal durumunu ve oyuncu maaşlarını inceleyen Capology sitesi, dünyada haftalık maaşı en yüksek olan 10 genç ücreti sıraladı.

        • 2

          Listede Real Madrid’de forma giyen milli futbolcu Arda Güler de yer aldı. Capology verilerine göre, PSG’de oynayan Warren Zaire-Emery, haftalık 161 bin 538 Euro’luk kazancıyla listenin zirvesinde... İşte o liste:

        • 3

          10. Youssoufa Moukoko - Borussia Dortmund (Nice'de kiralık) 57 bin 692 Euro

        • 4

          9. Marc Guiu - Chelsea 59 bin 518 Euro

        • 5

          8. Vitor Roque - Barcelona (Real Betis'te kiralık) 67 bin 308 Euro

        • 6

          7. Pau Cubarsi - Barcelona 76 bin 923 Euro

        • 7

          6. Endrick - Real Madrid 80 bin Euro

        • 8

          5. Archie Gray - Tottenham 89 bin 277 Euro

        • 9

          4. Mathys Tel - Bayern Münih 96 bin 154 Euro

        • 10

          3. Arda Güler - Real Madrid 100 bin Euro

        • 11

          2. Leny Yoro - Manchester United 136 bin 892 Euro

        • 12

          1. Warren Zaire-Emery - PSG 161 bin 538 Euro

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