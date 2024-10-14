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        Haberler Gündem 3. Sayfa Diyarbakır haberleri: Boşanma aşamasında kanlı baskın: 2 ölü - Son dakika haberler | Son dakika haberleri

        Damat ve kuzeni öldürüldü! Boşanma aşamasında kanlı baskın!

        Diyarbakır'da, boşanma aşamasında, E.B. isimli kadının kardeşleri, geldikleri evde enişteleri 29 yaşındaki Muhammed Ali Baran ve kuzeni 39 yaşındaki Vedat Baran'ı tabancayla öldürdü. 1 kişinin de yaralandığı olay sonrası geldikleri taksiyle kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı. Baran'ın eşi E.B., kayınvalidesi R.Ş. ve 23 yaşındaki kayınbiraderi A.Ş. yakalanıp, gözaltına alındı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.10.2024 - 08:51 Güncelleme: 14.10.2024 - 09:15
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        Boşanma aşamasında kanlı baskın: 2 ölü!
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        Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde, boşanma aşamasında olan ve kavga eden çiftten E.B. isimli kadının kardeşleri, eniştesi Muhammed Ali Baran’ın (29) evine geldi. Burada çıkan tartışma sonrası Muhammed Ali Baran ve kuzeni Vedat Baran (39) ile ismi öğrenilemeyen 1 kişi tabancayla vurularak yaralandı.

        İKİ KİŞİ OLAY YERİNDE ÖLDÜ

        DHA'da yer alan habere göre ihbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrolde Muhammed Ali ve Vedat Baran’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Diğer yaralı ise ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

        ŞÜPHELİLER ARAÇLA KAÇTILAR

        Polis, geldikleri taksiyle kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Ölenlerin cenazeleri ise otopsi için Diyarbakır Adli Tıp Kurumu’na götürüldü. Cenazeler otopsi için Diyarbakır Adli Tıp Kurumu’na götürüldü.

        MUHAMMED ALİ BARAN’IN EŞİ DAHİL 3 GÖZALTI

        İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) ile güvenlik kameralarını incelemeye aldı.

        Şüphelilerin kaçtıkları adres tespit edilerek operasyonda düzenlendi. Muhammed Ali Baran’ın eşi E.B, kayınvalidesi R.Ş. ve kardeşi A.Ş. yakalanarak gözaltına alındı.

        Polis, kaçan diğer şüpheliyi yakalamak için çalışmasını sürdürüyor.

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        #Diyarbakır
        #Son dakika haberler
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