REKLAM advertisement1

Bursa'da olay, 11 Ekim’de Orhaneli ilçesi Göynükbelen Mahallesi Karandere mevkisinde meydana geldi. M.K. (16) iddiaya göre Ufuk Can Us (17) ve bir arkadaşıyla birlikte mahalledeki evlerinde alkol aldı.

ARKADAŞINI DEDESİNİN EVİNE GÖNDERDİ Hayatını kaybeden Ufuk Can Us, 17 yaşındaydı. DHA'da yer alan iddiaya göre M.K., Ufuk Can Us’u, ziynet eşyalarını çalmak üzere, mahalleye 3 kilometre mesafede yaşayan dedesi Mustafa Macar’ın (78) yayla evine gönderdi.

DEDE TORUN ARASINDA ARBEDE ÇIKTI 78 yaşındaki Mustafa Macar ve 70 yaşındaki Cavidan Aydın, hayatını kaybetti. M.K., bir süre sonra yanındaki arkadaşıyla birlikte kendisi de eve gitti. Evdeki 3 bileziği isteyen arkadaşlar ile dede Macar ve birlikte yaşadığı Cavidan Aydın(70) arasında çıkan tartışma arbedeye dönüştü.

BALTAYLA KENDİNİ SAVUNMAYA ÇALIŞTI M.K.’nin av tüfeğiyle ateş açtığı, dedesi Mustafa Macar’ın ise kendisini baltayla savunmaya çalıştığı belirtildi. Çıkan arbedede Mustafa Macar, Cavidan Aydın ve Ufuk Can Us vurularak hayatını kaybetti. 2 şüpheli kaçarken, olay, aileden haber alamayan yakınlarının, önceki akşam saatlerinde eve gitmesiyle ortaya çıktı.

İKİ ZANLI GÖZALTINA ALINDI İhbar üzerine olay yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Evde inceleme yapan ekipler mahalleye giriş ve çıkışları kapatırken, olayın ardından kaçan M.K. ve kimliği açıklanmayan arkadaşı yakalanarak gözaltına alındı. Jandarmadaki sorguları süren şüphelilerin evden 3 bilezik çaldıkları iddia edildi.

3 CESETTEN 2’Sİ EVDE, 1’İ BAHÇEDE BULUNDU Hayvancılıkla uğraştıkları öğrenilen Mustafa Macar ile Cavidan Aydın’ın cansız bedeni evde, Ufuk Can Us’un cesedi ise evin bahçesinde bulundu. Katil zanlısı 16 yaşındaki M.K. Cenazeler, incelemenin ardından otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu’na götürüldü. Hayatını kaybeden Mustafa Macar'ın cenazesi, Orhaneli ilçesinde defnedildi.

PARMA İZİ İNCELEMESİ YAPILDI Cenazeler üzerinde svap ve parmak izi incelemesi yapılırken, Ufuk Can Us’un, ailesiyle birlikte Bursa’da yaşadığı, 11 Ekim günü evden ayrıldıktan sonra kendisinden haber alınamadığı öğrenildi. Us’un cenazesinin Mustafakemalpaşa ilçesi kırsal Yumurcaklı Mahallesi’nde toprağa verildiği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.