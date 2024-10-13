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        Haberler Spor Futbol Milli Takım Vincenzo Montella: İzlanda maçı grup için anahtar maç - Futbol Haberleri

        Vincenzo Montella: İzlanda maçı grup için anahtar maç

        A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, İzlanda maçı öncesi açıklamalarda bulundu. Çok önemli bir maça çıkacaklarını belirten İtalyan teknik adam, "Bu maç anahtar maç grup için. İzlanda'nın burada tarihi sonuçlar aldığını biliyoruz ama sonuçlara bakmaksızın söylüyorum biz neler yapmamız gerektiğini biliyoruz." dedi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.10.2024 - 17:43 Güncelleme: 13.10.2024 - 17:43
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        • 1

          A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, UEFA Uluslar Ligi'nde 14 Ekim Pazartesi (yarın) oynayacağımız İzlanda maçı öncesinde basın toplantısı düzenledi.

        • 2

          "NELER YAPMAMIZ GEREKTİĞİNİ BİLİYORUZ"

          İzlanda karşılaşmasının önemli olduğunun altını çizen İtalyan çalıştırıcı, "Bu maç anahtar maç grup için. İzlanda'nın burada tarihi sonuçlar aldığını biliyoruz ama sonuçlara bakmaksızın söylüyorum biz neler yapmamız gerektiğini biliyoruz. Şartlar zor olabilir ama futbolda her maçta istediğiniz şartlarda oynayamazsınız. Adaptasyon göstermek zorundasınız. Bunların üstünden gelinebileceğini düşünüyorum." dedi.

        • 3

          "ROTASYON DÜŞÜNDÜĞÜMDEN DAHA AZ OLABİLİR"

          Sahaya çıkacak 11 hakkında konuşan Montella, "Rotasyon düşünüyorum. Düşündüğümden de daha az olabileceğini düşünüyorum. Son bir antrenmanımız var. Hemen hemen herkes toparladı. Son bir antrenman var. Yarın kararımızı vereceğiz." ifadelerini kullandı.

        • 4

          "FİZİKSEL BİR TAKIM"

          A Milli Takım Teknik Direktörü rakip hakkında, "Organize bir takım bekliyorum karşımızda. Son maçta ilk yarıda yumuşak bir baskı ile karşıladılar rakibi ikinci yarıda direkt temaslı baskı kurdular. Fiziksel bir takım olduğunu biliyoruz. Kornerlerde ve taç atışlarında fiziksel özelliklerini kullanmaya çalışıyorlar. Son maçta bir kişi sakatlandı ve bir kişi cezalı duruma düştü. Onlar da bizimle değiller." sözlerini sarf etti.

        • 5

          "EN FAZLA RÜZGAR RAHATSIZ EDEBİLİR"

          Adapte olmanın önemli olduğunu belirten Montella, "Adapte olmak lazım. Seviye farkını da bu şekilde çıkartabiliyorsunuz. Her şarta adapte olmanız gerekiyor. Adapte olursanız, farkı ortaya koyabilirsiniz. Rakip bu atmosferde oynamaya daha alışkın ama bu bir bahane değil. En fazla rüzgar rahatsız edebilir. Geri kalan adaptasyonun çok hızlı olması gerekiyor." dedi.

        • 6

          ATAKAN KARAZOR AÇIKLAMASI

          İlk A Milli Takım daveti alan Atakan Karazor hakkında da konuşan teknik adam, "Atakan özellikleri çok belirgin bir futbolcu. Zeki bir futbolcu olduğunu hepimiz biliyoruz. Çok hızlı adapte olabileceğini biliyoruz. Kendisinin de bizim felsefemize adapte olabileceğini gördük." ifadelerini kullandı.

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