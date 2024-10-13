Vincenzo Montella: İzlanda maçı grup için anahtar maç

"EN FAZLA RÜZGAR RAHATSIZ EDEBİLİR"

Adapte olmanın önemli olduğunu belirten Montella, "Adapte olmak lazım. Seviye farkını da bu şekilde çıkartabiliyorsunuz. Her şarta adapte olmanız gerekiyor. Adapte olursanız, farkı ortaya koyabilirsiniz. Rakip bu atmosferde oynamaya daha alışkın ama bu bir bahane değil. En fazla rüzgar rahatsız edebilir. Geri kalan adaptasyonun çok hızlı olması gerekiyor." dedi.