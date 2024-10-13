Bu durum bazı gezegenlerde çok daha belirgin olabilir. Eğer bir gezegen hızlı dönüyorsa, kutupları düzleşebilir ve şekli futbol topuna benzeyen eliptik bir hale gelebilir. Barros'a göre bu etki, gezegenin dönüş hızına bağlı olarak değişir ve doğru koşullarda oldukça dramatik bir hal alabilir