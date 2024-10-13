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        Haberler Gündem Güncel Fırtına caminin minaresi uçurdu | Son dakika haberleri

        Fırtına caminin minaresi uçurdu

        Karadeniz'de etkili olan kuvvetli sağanak yağış ve fırtına nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşadı. Karabükte; bir caminin minaresi uçtu, Artvin'de; Artvin Hopaspor-Tokat Belediye Plevnespor maçı ertelendi, Sinop'ta ise olumsuz hava koşulları nedeniyle 20'ye yakın balıkçı teknesi Türkeli ilçesindeki Güzelkent köyü limanına sığındı

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 13.10.2024 - 19:59 Güncelleme: 13.10.2024 - 19:59
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          Karabük'ün Safranbolu ilçesinde etkili olan fırtına nedeniyle köy camisinin minaresi devrildi. Olayda, imamın park halindeki otomobili zarar gördü.

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          Safranbolu'da gece saatlerinde fırtına ve sağanak etkili oldu. Fırtınada Çıraklar köyü Yukarı Mahalle’deki caminin minaresi devrildi.

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          Minarenin altında kalan imam Abdulsamet Şahin’in 34 DK 8540 plakalı otomobili zarar gördü. Köylülerin ihbarı üzerine olay yerine Jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Yıkılan minarenin kaldırılması için çalışma başlatıldı.

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          BALIKÇI TEKNELERİ KÖY LİMANINA SIĞINDI

          Sinop'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle 20'ye yakın balıkçı teknesi Türkeli ilçesindeki Güzelkent köyü limanına sığındı.

          Rüzgarın hızının saatte 35 kilometreye kadar çıktığı bölgede, yaklaşık 20 balıkçı teknesi balıkçı barınaklarında beklemeye başladı.

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          MAÇ SAĞANAK NEDENİYLE ERTELENDİ

          Nesine 3. Lig 1. Gruptaki Artvin Hopaspor-Tokat Belediye Plevnespor maçı, sağanak nedeniyle ertelendi.

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          Arhavi Şehir Stadında saat 14.30da oynanması planlanan 6. hafta karşılaşması öncesi başlayan sağanak, zamanla etkisini artırdı.

          Yağışın zemini elverişsiz hale getirmesi üzerine karşılaşma oynanamadı.

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          Artvin Hopaspor-Tokat Belediye Plevnespor maçı, yarın saat 14.30a ertelendi.

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