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        Haberler Gündem 3. Sayfa 19 gündür aranan kadının cansız bedeni bulundu! | Son dakika haberleri

        19 gündür aranan kadının cansız bedeni bulundu!

        Türkiye'de kadınlara yönelik şiddet haberlerine bir yenisi daha eklendi. Kırıkkale'de 19 gündür aranan Sevgi Gülden Yalçıner'in cansız bedeni bulundu. Polis ekipleri daha önce cinayet şüphesi nedeniyle 10 kişiyi gözaltına almıştı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.10.2024 - 19:15 Güncelleme: 13.10.2024 - 19:15
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          Kırıkkale'nin Çelebi ilçesinde 19 gün önce kaybolan 47 yaşındaki Sevgi Gülden Yalçıner'in cansız bedeni, Kızılırmak'ta bulundu.

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          Jandarma Arama Kurtarma (JAK) Timi, S.G.Y'nin cansız bedenine Karakeçili ilçesi Çeşnigir Köprüsü yakınında Kızılırmak'ta ulaştı.

        • 3

          S.G.Y'nin cansız bedeni, Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından otopsi için Kırıkkale Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

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          10 KİŞİ GÖZALTINA ALINMIŞTI

          S.G.Y'nin ilçeye bağlı Karaağıl köyünde 25 Eylül'de kaybolduğu gerekçesiyle jandarma, AFAD ve dalgıç ekiplerince bölgede ve Kızılırmak'ta arama çalışmaları başlatılmış, cinayet şüphesi üzerine 10 zanlı gözaltına alınmış, kadının kardeşleri Ş.G. ve Y.G, komşusu K.U. ile D.G. tutuklanmış, diğerleri serbest bırakılmıştı.

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