Icardi için Arjantin'den 15 milyon Euro'luk transfer iddiası!
Galatasaray'dan sezon sonunda ayrılacağı öne sürülen Mauro Icardi için Arjantin basınından flaş bir iddia daha ortaya atıldı.
- 1
Galatasaray'da son dönemin en çok konuşulan ismi haline gelen Mauro Icardi hakkında transfer haberleri gelmeye devam ediyor.
- 2
Arjantin basını, milli arada ülkesine giden golcü oyuncu için flaş bir transfer iddiasında daha bulundu.
- 3
Diario Ole gazetesinden Renzo Pantich'in haberine göre; Arjantin'in dev kulübü River Plate, Icardi'nin transferi konusunda ısrarcı...
-
- 4
Diario Ole gazetesinden Renzo Pantich'in haberine göre; Arjantin'in dev kulübü River Plate, Icardi'nin transferi konusunda ısrarcı...
- 5
Haberde; Icardi'nin Galatasaray'daki son sezonunu yaşadığı ve sezon sonunda River Plate'e transfer olabileceği öne sürüldü.
- 6
Aynı zamanda River Plate'in bu transfer için 15 milyon Euro bütçe ayırdığı da ifade edildi.
-
- 7
Galatasaray formasıyla 83 maça çıkan 31 yaşındaki yıldız, 58 gol atarken, 22 de asist yaptı.
- 8
Arjantinli yıldızın sarı-kırmızılı kulüple 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.