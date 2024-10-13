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        Haberler Spor Transfer Icardi için Arjantin'den 15 milyon Euro'luk transfer iddiası! - Futbol Haberleri

        Icardi için Arjantin'den 15 milyon Euro'luk transfer iddiası!

        Galatasaray'dan sezon sonunda ayrılacağı öne sürülen Mauro Icardi için Arjantin basınından flaş bir iddia daha ortaya atıldı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.10.2024 - 14:52 Güncelleme: 13.10.2024 - 14:52
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          Galatasaray'da son dönemin en çok konuşulan ismi haline gelen Mauro Icardi hakkında transfer haberleri gelmeye devam ediyor.

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          Arjantin basını, milli arada ülkesine giden golcü oyuncu için flaş bir transfer iddiasında daha bulundu.

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          Diario Ole gazetesinden Renzo Pantich'in haberine göre; Arjantin'in dev kulübü River Plate, Icardi'nin transferi konusunda ısrarcı...

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          Diario Ole gazetesinden Renzo Pantich'in haberine göre; Arjantin'in dev kulübü River Plate, Icardi'nin transferi konusunda ısrarcı...

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          Haberde; Icardi'nin Galatasaray'daki son sezonunu yaşadığı ve sezon sonunda River Plate'e transfer olabileceği öne sürüldü.

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          Aynı zamanda River Plate'in bu transfer için 15 milyon Euro bütçe ayırdığı da ifade edildi.

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          Galatasaray formasıyla 83 maça çıkan 31 yaşındaki yıldız, 58 gol atarken, 22 de asist yaptı.

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          Arjantinli yıldızın sarı-kırmızılı kulüple 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

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