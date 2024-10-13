Oğuzhan Koç ile Hazal Subaşı aşk yaşıyor
Şarkıcı Oğuzhan Koç ile oyuncu Hazal Subaşı yeni bir aşka yelken açtı. Çiftin birlikteliğini arkadaşları ele verdi
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Oğuzhan Koç, uzun süre sonra yeni bir aşka yelken açtı. Koç'un gönlünü, Hazal Subaşı'na kaptırdığı ortaya çıktı.
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Berkay Şahin, Özlem Şahin, Eser Yenenler ve Berfu Yenenler ile buluşan ikilinin birlikteliğini arkadaşları ele verdi.
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Berkay Şahin, Oğuzhan Koç ile Hazal Subaşı'nın fotoğrafını "Çok seviyorum" notuyla yayımladı.
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Berfu Yenenler de bu kareyi "Çok seviyorum" notuyla yayımladı.
Gece boyunca birlikte eğlenen Oğuzhan Koç ile Hazal Subaşı da arkadaşlarının paylaşımlarını kendi sosyal medya hesaplarından yayımladı.