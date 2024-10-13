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        Haberler Gündem Güncel Kedi besleme tartışmasında emekli öğretmen dehşet saçtı: 1'i ağır 2 yaralı | Son dakika haberleri

        Kedi besleme tartışmasında emekli öğretmen dehşet saçtı: 1'i ağır 2 yaralı

        Sivas'ta 80 yaşındaki emekli öğretmen, kedi besleme yüzünden tartıştığı komşusu baba ve oğlunu tabancayla vurarak yaraladı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.10.2024 - 12:20 Güncelleme: 13.10.2024 - 12:20
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          Sivas merkeze bağlı Ece Mahallesi'nde 80 yaşındaki emekli öğretmen V.O. ile komşuları Y.Y. ve babası N.Y. arasında kedi besleme nedeniyle tartışma çıktı.

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          Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada, V.O'nun tabancayla ateş ettiği Y.Y. ve babası N.Y. yaralandı.

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          İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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          Yaralılar, ambulansla Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı.

          Tedavi altına alınan Y.Y'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

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          Gözaltına alınan V.O'nun emniyetteki işlemleri sürüyor.

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          KEDİYE EZİYET EDİLDİĞİ İDDİASI

          Tanıkların ifadelerine göre her iki tarafında hayvan sever oldukları ve kedi besledikleri, V.O.'nun baba ve oğluna kedilere eziyet ettiği gerekçesiyle silahlı saldırıda bulunduğu ileri sürüldü.

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