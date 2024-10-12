Aile katliamı: 6 ölü!
Gaziantep'in Şahinbey ilçesine bağlı Güzelvadi Mahallesi 43 No'lu Sokak'taki bir evde oturan Ahmet Demir, eşi Emine Demir ile 3'ü kız ve 1'i erkek 4 çocuğunu silahla öldürdü. Ahmet Demir daha sonra aynı silahla yaşamına son verdi. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Baba Demir'in psikolojik sorunları olduğu belirtildi.
Gaziantep'te kan donduran olay, merkez Şahinbey ilçesine bağlı Güzelvadi Mahallesi 43 No'lu Sokak'taki bir evde yaşandı.
EŞİNİ VE 4 ÇOCUĞUNU KATLETTİ
AA'da yer alan habere göre öğle saatlerinde Ahmet Demir, eşi Emine Demir ile çocukları Medine (11), Eda Nur (9), Azra (5) ve Yusuf Demir'i (4) tabancayla öldürdü.
KENDİ HAYATINA DA SON VERDİ
Katil zanlısı Demir, daha sonra ise aynı silahla yaşamına son verdi.
"PSİKOLOJİK SORUNLARI VARDI" İDDİASI
Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Baba Demir'in psikolojik sorunları olduğu belirtildi. Olayla ilgili çok yönlü soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.