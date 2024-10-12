Gaziantep'te kan donduran olay, merkez Şahinbey ilçesine bağlı Güzelvadi Mahallesi 43 No'lu Sokak'taki bir evde yaşandı.

AA'da yer alan habere göre öğle saatlerinde Ahmet Demir, eşi Emine Demir ile çocukları Medine (11), Eda Nur (9), Azra (5) ve Yusuf Demir'i (4) tabancayla öldürdü.

"PSİKOLOJİK SORUNLARI VARDI" İDDİASI

Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Baba Demir'in psikolojik sorunları olduğu belirtildi. Olayla ilgili çok yönlü soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.