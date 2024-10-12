Galatasaray Kulübü'nün mali kongresi başladı

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Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı'nda çoğunluk aranmaksızın gerçekleştiren genel kurulda divan başkanlığına Eşref Alaçayır seçildi.

Başkan Dursun Özbek veya görevlendireceği kişinin konuşmasıyla devam edecek mali kongrede 1 Haziran 2023-31 Mayıs 2024 dönemi için faaliyet ve denetim kurulu raporları sunulacak.

Raporlar hakkında yapılacak görüşmenin ardından yönetim ve denetim kurulları için ibra oylaması yapılacak.

Genel kurul, disiplin cezası alan üyelerin başvurularının görüşülüp karara bağlanmasıyla sona erecek.

REKLAM Sarı-kırmızılı kulübün yönetimi daha önce tüzük gereği idari ve mali açıdan iki farklı şekilde ibraya sunuluyordu. Bir süre önce yapılan değişiklikle ibra oylaması teke düşürüldü. "Florya, Galatasaray’ın kurtuluş projesi" FLORYA ARAZİSİNDE YETKİ İPTALİ İSTENDİ Galatasaray Kulübü Yönetim Kuruluna, Florya arazisinin değerlendirilmesiyle ilgili verilen yetkinin iptali istendi. Bazı üyeler tarafından divan kurula sunulan önergede temmuz ayında Dursun Özbek başkanlığındaki yönetim kuruluna Florya arazisinin de içinde yer aldığı gayrimenkullerin değerlendirilmesi için yetki verildiği hatırlatıldı. Önergeyle Florya arazisiyle ilgili düzenlenmesi planlanan ihalede alınacak tekliflerin genel kurulun onayına sunulması ve seçilecek firma ile sözleşme imzalanması talep edildi.

Divan başkanı Eşref Alaçayır, önergeyi gündemin 11. maddesinde görüşülmesini oylamaya sundu. Önerge oy çokluğuyla gündeme alındı. -NOTLAR- Sahada lider olan ancak saha dışında bazı konularla eleştirilerin hedefinde bulunan Galatasaray'da gözler yıllık olağan genel kurul toplantısına çevrildi. Ekim ayı olağan divan kurulu toplantısında sert şekilde eleştirilen Dursun Özbek ve yönetimi, yıllık genel kurul toplantısında ibraya sunulacak. Sarı-kırmızılı kulübün üyeleri, karaborsa bilet satışından menfaat elde eden yöneticilerin bulunduğu iddiası, tartışmalı sponsorluk gibi konulara ilişkin olarak mevcut yönetimi eleştiriyordu.

HAMAMCIOĞLU, YÖNETİMİ İBRA ETMEYECEK Daha önce iki kez başkan adayı olan ve Dursun Özbek'e de rakip olmuş Eşref Hamamcıoğlu, mevcut yönetimi ibra etmeyeceğini açıkladı. Diğer yandan son divan kurulu toplantısında Taner Aşkın gibi bazı üyeler eleştirilere rağmen ibrasızlığın Galatasaray'ı çıkmaza sokacağı yönünde görüş bildirdi.