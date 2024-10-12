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Çanakkale'nin Biga ilçesinde etkili olan sağanak yağış ve fırtınada yıldırım düşmesi sonucu, Sinekçi köy camiinin minaresinin bir bölümü yıkıldı.

İHA'nın haberine göre Biga ilçesinde saat 16.30 sıralarında, kuvvetli rüzgar ile sağanak ve dolu etkili oldu. Yağış kısa süre etkili oldu. İlçeye bağlı çevre köylerde sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Yollarda su birikintileri oluştu.

FOTO: İHA

Etkili olan sağanak yağış ve fırtına nedeniyle yıldırım düştü. Sinekçi köy camiinin minaresinin bir bölümü yıkıldı. Olayda can kaybı yada yaralanan olmadı. Biga Kaymakamı Ercan Kayabaş ise bölgede incelemelerde bulundu.

REKLAM FOTO: DHA GELİBOLU SELE TESLİM OLDU Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde sağanak, dolu ve fırtına etkili olurken, cadde ve sokaklar göle döndü. Gelibolu ilçesinde saat 16.00 sıralarında sağanak, dolu ve fırtına etkili oldu. Sağanak nedeniyle kentte bazı cadde ve sokaklar göle döndü, sürücüler yollarda ilerlemekte güçlük çekti, bazı iş yerlerini su bastı. FOTO: DHA Kuvvetli rüzgar nedeniyle bir restoranın kafeteryasındaki tente uçtu. Çanakkale Valisi Ömer Toraman, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Meteoroloji radarından alınan veriler ve yapılan son değerlendirmelere göre önümüzdeki 2 saatlik periyotta, Lapseki ve Biga çevrelerinde yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

FOTO: DHA Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" dedi.