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        Haberler Gündem Çanakkale'nin Biga ilçesine yıldırım düştü, cami minaresi yıkıldı - Güncel Haberler

        Biga'da yıldırım düştü, cami minaresi yıkıldı, Gelibolu'nda yollar göle döndü

        Çanakkale ilçelerinde etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz yönde etkiledi. Biga ilçesine bağlı Sinekçi Köyü'ndeki cami minaresi yıldırım düşmesi sonucu yıkıldı. Öte yandan Gelibolu ilçesinde sağanak, dolu ve fırtına etkili olurken, cadde ve sokaklar göle döndü

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 12.10.2024 - 19:20 Güncelleme: 12.10.2024 - 21:28
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        Çanakkale'de sağanak yağış
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        Çanakkale'nin Biga ilçesinde etkili olan sağanak yağış ve fırtınada yıldırım düşmesi sonucu, Sinekçi köy camiinin minaresinin bir bölümü yıkıldı.

        İHA'nın haberine göre Biga ilçesinde saat 16.30 sıralarında, kuvvetli rüzgar ile sağanak ve dolu etkili oldu. Yağış kısa süre etkili oldu. İlçeye bağlı çevre köylerde sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Yollarda su birikintileri oluştu.

        FOTO: İHA
        FOTO: İHA

        Etkili olan sağanak yağış ve fırtına nedeniyle yıldırım düştü. Sinekçi köy camiinin minaresinin bir bölümü yıkıldı. Olayda can kaybı yada yaralanan olmadı. Biga Kaymakamı Ercan Kayabaş ise bölgede incelemelerde bulundu.

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        FOTO: DHA
        FOTO: DHA

        GELİBOLU SELE TESLİM OLDU

        Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde sağanak, dolu ve fırtına etkili olurken, cadde ve sokaklar göle döndü.

        Gelibolu ilçesinde saat 16.00 sıralarında sağanak, dolu ve fırtına etkili oldu. Sağanak nedeniyle kentte bazı cadde ve sokaklar göle döndü, sürücüler yollarda ilerlemekte güçlük çekti, bazı iş yerlerini su bastı.

        FOTO: DHA
        FOTO: DHA

        Kuvvetli rüzgar nedeniyle bir restoranın kafeteryasındaki tente uçtu. Çanakkale Valisi Ömer Toraman, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Meteoroloji radarından alınan veriler ve yapılan son değerlendirmelere göre önümüzdeki 2 saatlik periyotta, Lapseki ve Biga çevrelerinde yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

        FOTO: DHA
        FOTO: DHA

        Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" dedi.

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        #sinekçi köyü
        #Biga yıldırım
        #haberler
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