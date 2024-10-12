Garip bir evlilik hikâyesi: Kanye West ve Bianca Censori
Önce boşanacakları haberi çıktı, ardından bunun yalan haber olduğu... Üstelik yalan haberi kendileri yaymıştı. Tuhaflıklarıyla dikkat çeken Kanye West ve Bianca Censori çiftinin evliliği hakkında yeni ve tuhaf iddia, West'in eski çalışanından geldi. Haftaya damga vuran haberler bununla sınırlı kalmadı... Meme kanseri teşhisi aldığını ve tedavisi bittiği için peruğunu çıkarmaya hazır olduğunu söyleyen oyuncu Jenna Fischer'dan TBMM'de peruğunu çıkarıp atma cesareti gösteren milletvekili Nurten Yontar'a, resmen otomobil yarışçısı olan Keanu Reeves'e haftanın renkleri...
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Kanye West, ABD magazin basınının uzun süre tırnak içinde 'eşi' olarak yazdığı -çünkü evlendiğine bir türlü inanamadığı- eşi Bianca Censori ile boşanacağı haberiyle gündeme geldi bu hafta.
West'in, Kim Kardashian'la boşanmasından kısa süre sonra, 2022'de evlendiği ve görünümüyle neredeyse Kardashian'ın kopyası gibi duran Censori'den ayrıldığı ve Japonya'da bir süre tek başına inzivaya çekileceği haberine doğrusu çok da şaşırdık diyemeyeceğim. Neredeyse çıplak kaldığı ilginç kıyafetleriyle manşetlere çıkmayı başaran, en son tatile gittiği Roma'da müstehcen görünümü nedeniyle ceza Alabileceği konuşulan Censori ile tuhaF bir ikili oluşturdu hep Kanye West.
Evlilikleri de, tuhaf kıyafetlerle el ele görüntü vermeleri de hep bir şovun parçası gibi geldi bana. Nihayet 'boşanma haberi' de bu şovun devamıymış, öğrendik.
Meğer çıplaklığa varan garip giysiler artık doygunluk yarattığı ve merak edilecek bir tarafı kalmadığı için bu halleriyle gündem olamayan Censori ve 'ego kralı' Kanye West, dikkatleri üzerlerine çekmek için bu haberi kendileri yaymış. Haberi yaymak için arkadaşlarını kullanmışlar.
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ACINASI DİKKAT ÇEKME ÇABASI
Zira ayrılık haberinin kamuoyuna duyurulmasından birkaç saat sonra ikili, Japonya'da birlikte fotoğraflandı.
Bianca Censori'nin arkadaşları, bu durum karşısında çiftin kendilerine evliliklerinin durumu hakkında yalan söylediğini anladıklarını açıkladı. Kanye West'in yakın zamanda albüm çıkaracak olması da bu acınası dikkat çekme hallerini daha anlamlı kılıyor.
Boşanma iddiasını yalanlayanlardan biri de West'in eski çalışanı. Şimdi o eski çalışan, West'e karşı bir de dava açtı. Böylece West'in ve Censori ile evliliğinin bir başka tuhaf yönü ortaya çıktı.
West, eşi Bianca Censori'yi takip etmesi ve eski eşi Kim Kardashian ile ailesini araştırması için bir dedektif tuttuğu iddialarını içeren davayla karşı karşıya.
Rapçinin eski çalışanı John Doe, West'in kendisine, eşi yurt dışındayken onu takip etmeleri için özel dedektifler tutması talimatını verdiğini ve şarkıcının dengesiz davranışlarına yol açan aşırı nitro oksit kullandığını iddia etti.
Doe, Aralık 2022'de ABD başkanlık yarışına girmeyi düşündüğü için ilk olarak West'in kampanya yöneticisi rolüyle işe alındı. Ancak Doe, zamanla rapçi için 'istihbarat direktörü' olarak iş tanımının değiştiğini iddia etti. Davada Doe, görevinin "West'in risklerini ve zararlı medyayı sınırlamak" olduğunu öne sürdü.
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"ÖZEL DEDEKTİF TUTTU"
Doe; Censori'nin, Kim Kardashian'ın ve Kardashian ailesinin de sürekli bir soruşturma altında olduğunu, Censori'nin West'in emriyle özel dedektifler tarafından takip edildiğini iddia etti. 22 sayfalık iddianame, West'in, Avustralyalı eşi Censori'nin tek başına ülkesine gidip ailesini ziyaret ederken onu takip etmesi için özel dedektifler tuttuğunu içeriyor.
Doe, West ile iş ilişkisi esnasında şarkıcının kötü muamelesine maruz kaldığını, ölümle tehdit edildiğini; zamanla panik atak, anksiyete ve şiddetli duygusal sıkıntılar yaşadığını ve bu nedenle bir merkezde ruhsal tedavi gördüğünü söyledi.
İki yılın ardından mayıs ayında West için çalışmayı bırakan bir başka kişi Yiannopoulos da West'in nitro oksit veya 'gülme gazı' bağımlısı olduğunu iddia etmişti. Tuhaflıkların sınırı yok...
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CESUR KADINLAR PERUKLARINI ATIYOR
'The Office' dizisinin yıldızı Jenna Fischer, uzun zamandır meme kanseriyle mücadele ettiğini, kendisine geçen yıl meme kanseri teşhisi konulduğunu açıkladı.
Geçen yıl aralık ayında birinci evre üçlü pozitif meme kanseri olduğunu öğrenen oyuncu, hem ameliyat olduğunu hem de kemoterapi ve radyoterapi gördüğünü anlattı.
Kemoterapi esnasında saçlarının döküldüğünü anlatan Fischer, "Ama bazı harika peruklar ve saçlı şapkalar sayesinde şu ana kadar benimle ilgili olup bitenleri açığa çıkarmak için bekleyebildim” ifadesini kullandı. Evet, artık peruğunu atmaya hazırdı.
"Bu duyuruyu birkaç nedenden dolayı yapıyorum" diyen Fischer'ın, “Bir, perukları bırakmaya hazırım. İkincisi, yıllık mamogramınızı yaptırmanız için size yalvarıyorum" sözleri dikkat çekiciydi.
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Fischer, peruğunu çıkarmaya hazır olduğunu söylerken, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde herkesin gözü önünde peruğunu atarak meme kanserine dikkat çekmek isteyen cesur bir kadın vardı.
CHP Tekirdağ Milletvekili Nurten Yontar, Sağlık Bakanlığı'nın, yerel yönetimler, üniversiteler ve sağlık kuruluşlarıyla iş birliği yaparak kadınların meme kanseri konusunda farkındalığının artırılması gerektiği konulu bir konuşma yaptıktan sonra kendisinin de meme kanseri olduğunu, tedavisinin devam ettiğini belirterek, başındaki peruğu çıkardı.
Milletvekilleri Yontar'ın hareketini ayakta alkışladı. Bir alkış da bizden!
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İKİ DOKTOR EN GÜZEL OLMAK İÇİN YARIŞACAK
Güzellik yarışmalarında 'doktor güzel' furyası başlamış olabilir mi? Tıp mezunu bir yeni doktor olarak tanıştığımız 2024 Miss Turkey birincisi İdil Bilgen'den sonra Rusya'dan bir 'doktor güzel' haberi geldi. Çuvaşistan Cumhuriyeti’nden Valentina Alekseyeva, Rusya'nın 'güzellik kraliçesi' ünvanını aldı. Alekseyeva, Pirogov Rus Tıp Üniversitesi'nde eğitim alıyor.
Alekseyeva, kasım ayında Meksika’da düzenlenecek 73'üncü Kainat Güzellik Yarışması’nda (Miss Universe) Rusya’yı temsil edecek. İdil Bilgen ise dünyanın en güzeli olmak için yarışacak.
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OYUNCU, MÜZİSYEN VE YARIŞÇI
Yeteneklerini ve çok yönlülüğünü sessiz sessiz sergiliyor Keanu Reeves. Matrix'le, John Wick'le ve daha fazlasıyla şahit olduğumuz oyunculuk yeteneğine diyecek yok. Ama o aynı zamanda çok da iyi bir müzisyen, elektro gitarist...
Dogstar adlı rock grubuyla 20 yıllık aranın ardından geçen yıl yeniden bir araya geldi ve yıllar sonra ilk kez konser verdi. 90'ların ortaları ile 2000'lerin başında aktif olan grup, 2002'de çalışmalarını durdurmuştu. Yeniden bir araya gelişleri, hem konser serilerini hem de yeni bir albümü beraberinde getirdi.
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Reeves, tüm bunların yanında özgeçmişine bir de otomobil yarışçılığını ekledi. 60 yaşındaki Kanadalı oyuncu, ABD'nin Indiana eyaletindeki Indianapolis Motor Yarış Pisti'nde Toyota GR Kupası'nda sürücü koltuğuna geçerek yarış endüstrisindeki ilk çıkışını yaptı. Yarış sırasında bir kaza geçirmesine rağmen Reeves, bitiş çizgisini geçmeyi başardı. 35 yarışmacının yer aldığı yarışı 25'inci sırada tamamlayan Reeves, yarış esnasında bir noktada 21'inci sıraya da ulaşmayı başardı.
Bu ünlü oyuncunun ilk profesyonel yarışı olmasına rağmen daha önce ünlüler yarışı olan Long Beach'teki Toyota Grand Prix'sine katılmış ve yarışı kazanmıştı.
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EN İYİ SEÇİM KAMPANYASI MELANIA'DAN
Melania Trump, 'Melania' adını verdiği anı kitabını çıkarmasıyla birlikte tanıtım çalışmalarına hız verdi. Kitap piyasaya çıkmadan önce ve çıktıktan sonra videolu tanıtımlar yapan eski First Lady, yine ses getirecek bir açıklama yaptı.
"Donald ve ben tanıştığımız andan itibaren aramızda yadsınamaz bir kıvılcım oluştu" diyen Melania, "Onun çekici bir tarafı vardı; kendine güveni, cazibesi, mizah anlayışı, vizyonu" diye eşinin âşık olduğu yönlerini sıraladı. Düğün görüntülerini de paylaşarak ABD başkanlık seçimi öncesi eşini 'âşık adam', 'aile babası' olarak lanse etti.
Melania, kendi adına mı çalışıyor, eşi adına mı bilmiyorum ama Donald Trump için bundan iyi seçim çalışması düşünemiyorum.
Bir süre önce de kürtaj açıklamasıyla eşine ters köşe yapmış gibi görünse de Melania, aslında onu eleştiri kaldıran, kendisiyle bile ters düşse hoşgörülü tavrını koruyan biri olarak gösterdi. Kürtaj karşıtlığı nedeniyle eleştiri oklarının hedefinde olan Donald Trump'ın 'iyi adam' yüzünü göstermeye çalıştı. Peki, Melania Trump kürtaj hakkında ne demişti?
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"Kadınların çocuk sahibi olma tercihlerine karar verirken kendi inançlarına göre, herhangi bir müdahale veya baskıdan bağımsız olarak özerkliğe sahip olmalarını devlet garanti etmek zorundadır" diyen Melania, kitabında, "Kadının kendi bedeniyle ne yapacağına karar verme yetkisi neden kadının kendisinden başkasına ait olsun ki?" diye sormuştu.
"Bir kadının temel bireysel özgürlük hakkı olan kendi hayatı, ona isterse hamileliğini sonlandırma yetkisini verir" diyen Melania, "Bir kadının istenmeyen bir hamileliği sonlandırıp sonlandırmayacağına dair seçim hakkını kısıtlamak, onun kendi bedeni üzerindeki kontrolünü reddetmekle aynı şeydir" ifadesini kullanmıştı.
Oysa Donald Trump, başkanlık döneminde ABD Yüksek Mahkemesi'ne üç muhafazakar yargıç atamış ve bunlar 2022'de federal olarak kadınlara kürtaj hakkı veren 1973 tarihli dönüm noktası niteliğindeki kararı bozmuştu. Demokratlar, o dönemden bu yana kürtaj haklarının geri getirilmesi için yoğun bir kampanya yürüttüler.