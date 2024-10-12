Fenerbahçe'yi bekleyen zorlu 3 hafta!
Fenerbahçe, milli ara sonrasında yoğun bir maç takviminin içine girecek. Sarı lacivertliler, 3 hafta içinde ligde ve Avrupa'da toplam 6 karşılaşma oynayacak
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Fenerbahçe, Süper Lig'in 9. haftasında 20 Ekim'de deplasmanda Samsunspor ile karşı karşıya gelecek.
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Fenerbahçe'yi, bu karşılaşmadan 4 gün sonra ise UEFA Avrupa Ligi'nde zor bir maç bekliyor.
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Sarı lacivertliler, İngiliz devi Manchester United ile Kadıköy'de kozlarını paylaşacak.
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Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 10'uncu haftasında ise Sipay Bodrum Futbol Kulübü'nü ağırlayacak.
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Sarı lacivertliler, bu maçın ardından iki zorlu deplasmana gidecek.
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Önce ligde Trabzonspor'a konuk olacak, 4 gün sonra UEFA Avrupa Ligi'nde Hollanda'da AZ Alkmaar ile karşılaşacak.
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Fenerbahçe, bir sonraki milli maç arasına 10 Kasım'da evinde oynayacağı Net Global Sivasspor maçıyla girecek.
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Teknik direktör Jose Mourinho'nun, yoğun fikstürde rotasyona giderek birçok oyuncusuna görev vermesi bekleniyor.