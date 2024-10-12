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        Haberler Spor Futbol Milli Takım Serdar Ali Çelikler yazdı: Millilere tebrikler, Arda'ya bir abi tavsiyesi - Futbol Haberleri

        Serdar Ali Çelikler yazdı: Millilere tebrikler, Arda'ya bir abi tavsiyesi

        UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup 3. maçında Türkiye, İrfan Can Kahveci'nin golüyle Karadağ'ı 1-0 mağlup etti. Bu galibiyetle puanını 7'ye yükselten Türkiye, liderliğini sürdürdü. Habertürk Spor yazarı Serdar Ali Çelikler mücadeleyi değerlendirdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.10.2024 - 10:16 Güncelleme: 12.10.2024 - 10:16
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        • 1

          3 maç sonunda 7 puan olması gerekendir. Uluslar Ligi adlı gereksiz olduğu için elemelerde fayda sağlayacak bir takım puantaj hesapları eklenen organizasyonunda olmamız gereken yerdeyiz. Karadağ'ı 1-0 yendik ama bu maçı 2-0; 3-0 da kazanabilirdik. İlk 45'i BAY'ın olmadığı artık kesin olan santraforda denenme gereksizliği olmasaydı. Bertuğ yeterli kalitede değil ama santrafor oynamayı biliyor.

        • 2

          Karadağ savunma merkezini oyalamayı ve 2 dev stoperle uğraşmayı becerebildi. Kenan da Kerem'in yerine oyuna girip anında fark yarattı ve galibiyeti getiren golü başlattı. Uğurcan pek zorlanmadı. Merih - Apo tandemimiz rakibi önde karşılama işinde iyilerdi. 4 gün sonraki İzlanda deplasmanında beraberlik alırsak lider bitireceğimizi düşünüyorum. Tabi galibiyet olsa ne güzel ama İzlanda zor deplasman. 1 puan kötü değil.

        • 3

          Gelelim Arda'ya. Uluslararası yıldızımızı, büyük yeteneğimizi, Real forması ile de dikkatle izliyorum. Milli takımda çok daha fazla olmakla birlikte Real'de de dikkatimi çeken şey, sürekli 'zorlaması.' Hep gol ve asist yapmazsa kötü oynamış sayılmaz. Bunu anlayıp rahatlaması şart. Arda'ya gereken tek şey sakin olmak.

        • 4

          Hayatta da öyledir ya bir şeyi zorlarsın ama bir türlü olmaz ya, Arda'nın da yaşadığı o. Zorlamayı bırakmak o tıkanık işleri de bir anda açar hani.. Arda'nın rahatlaması, ama gerçekten rahatlaması ve zorlamayı bırakması lazım. O zaman işlerin su gibi aktığını görecek. Onu seven ve çok destekleyen bir abisi olarak ona nacizane tek tavsiyem bu. İzlanda'da millerimize kazasız belasız bir maç diliyorum.

        • 5

          ŞUT YAĞMURU

          A Milli Takımımız, tek gol bulsa da tarihinin en çok şut çektiği karşılaşmalardan birisini oynadı. Ay-Yıldızlılar, 29 şut denemesinde bulunurken 9'unda isabet sağladı. Ayrıca Karadağ maçının ilk yarısında beş isabetli şut çeken Türkiye, bir Uluslar Ligi karşılaşmasının ilk yarısındaki en yüksek sayısına ulaştı. Milliler, Uluslar Ligi'nde daha yüksek sayıyı bulduğu tek karşılaşmayı Litvanya karşısında oynadı.

        • 6

          ARDA GÜLER

          83 dakika sahada kalan Arda Güler, rakip ceza alanında topla en fazla buluşan ve en yüksek şut sayısına ulaşan oyuncu konumundaydı. 66 kez topla buluşan Arda Güler, bunların 9'unu rakip ceza alanında gerçekleştirdi. Oyunda kaldığı süre içinde 6 şut denemesinde bulundu.

        • 7

          SIRADA İZLANDA VAR

          Ay-Yıldızlı ekibimiz, grubundaki dördüncü maçını İzlanda ile oynayacak. Dün akşam Samsun'da kalan Milliler, bugün Reykjavik'e hareket edecek. Pazartesi günkü karşılaşma saat 21.45'te başlayacak.

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