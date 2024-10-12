Mustafa Denizli ve Rıdvan Dilmen HT Spor'da yorumladı: Montella çok büyük sürprizler yapmıyor

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HT Spor ekranlarında iki usta isim Mustafa Denizli ve Rıdvan Dilmen, A Milli Takım'ın Karadağ galibiyeti sonrasında HT Spor Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Ayan'ın sorularını yanıtladı.

İşte Denizli ve Dilmen'in milli takım değerlendirmesi:

Mustafa Denizli: "Çok sıkıntılı bir maç oldu esasında grubun en zayıf takımıyla bu akşam olabilecek en iyi sonuç oldu bizim adımıza. Şunu net bir şekilde söyleyelim grubun en iyi oynayan takımı Galler. Karadağ iki rakibe karşı da kaybetti. Bu akşam da bize kaybetti biz sıkıntılı bir maç kazandık. Puan cetvelinde ciddi bir avantaj yakaladık. Bu hafta oynayacağımız önümüzdeki rakip kazandığımız bir rakip. Bu akşam oradan enterasan bir sonuç geldi. İzlanda'nın 2-0'dan maçı çevirmesi... Belki bizim maçlar başlamadan sorulduğunda isteyeceğimiz tek sonuçtu..."

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🎙️ Mustafa Denizli: "Esasında sıkıntılı bir maçtı. Kazanmamız ve rakiplerimizin berabere kalması bizim için en iyi sonuç oldu." pic.twitter.com/6iDdWClDgT — HT Spor (@HTSpor) October 11, 2024 Rıdvan Dilmen: "Ben genel anlamda bizim takımımızı beğendim. İstekli, arzulu ve genelde öndeki oyunclara baktığımız zaman çabuk ve onların da üç oyuncudan biri olsaydım arkamda Arda, Hakan ve Orkun'la oynamak isterdim. Çünkü araya oynayabilir, kısa oynayabilir, uzun oynayabilir." 📺 Köşe Vuruşu



🎙️ (@RidvanDilmen8) Rıdvan Dilmen: "Ben genel anlamda bizim takımımızı beğendim. Yeterli şekilde atak yaptık ama yeterli şekilde pozisyon üretemedik." pic.twitter.com/oonejXUaZw — HT Spor (@HTSpor) October 11, 2024 Rıdvan Dilmen: Montella çok büyük sürprizler yapmıyor. Herkes Avrupa Şampiyonası'nda sürpriz yaptı diyebilir ama yapmıyor... Bugün işte öndeki dört oyuncuyu değiştirdi... Fakat ben takımın coşkusunu beğedim. Forvetlere baktığın zaman Uluslararası tecrübe kazanmış oyuncular. Juvetus'ta Benfica'da Real Madrid'de oynayan oyuncular var. Daha iyi oynayabilir mi oynayabilir... Arda değişikliğinin yegane sebebi maçı 1-0 bitirmekti maçı."

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🎙️ (@RidvanDilmen8) Rıdvan Dilmen: "Vincenzo Montella, çok büyük sürprizler yapmıyor. Arda değişikliğinin yegane sebebi maçı 1-0 bitirmekti." pic.twitter.com/encchO0Ob9 — HT Spor (@HTSpor) October 11, 2024 Rıdvan Dilmen: Milli takımın gidişati çok iyi aslında. Güzel de bir kuşak yakaladık. Jenerasyonuz mu iyi. Oynadığımız oyun da önde doğru coşkulu oynayamaya çalışıyoruz aslında. Burada son paslarda ki çok yetenkli oyuncularımız var... Kerem, Kenan solda, Barış da orada oynayabilir... Vincenzo Montella'nın kadrosu, tarihimizin 3-4 tane iyi kadrosundan biri." REKLAM 📺 Köşe Vuruşu



🎙️ (@RidvanDilmen8) Rıdvan Dilmen: "Milli takımın gidişatı çok iyi, güzel de bir kuşak yakaladık. Vincenzo Montella'nın kadrosu, tarihimizin 3-4 tane iyi kadrosundan biri." pic.twitter.com/VlS5Ej2VV5 — HT Spor (@HTSpor) October 11, 2024 Mustafa Denizli: Bir futbolcunun milli takımda olması için illa takımında oynaması şart değil. Yani milli takım çok farklı bir yer havasıyla, ilişkileriyle, yaşadıklarıyla... İrfan, Fenerbahçe'de görev yapmıyor. Bir tercih meselesi. Belki hocası haklı. Çok kaliteli arkadaşları var... Ama İrfan milli takım oyuncusu.

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🎙️ Mustafa Denizli: "Bir futbolcunun milli takımda olması için illa takımında oynaması şart değil." pic.twitter.com/V6VXM5r8oS — HT Spor (@HTSpor) October 11, 2024 Rıdvan Dilmen: Kasımpaşa'nın tesislerine gittim. Acayip bir şey... Ben Avrupa'da birçok tesis gezdim.