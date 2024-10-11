Green Card başvurularında nelere dikkat edilmeli?

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Green card olarak bilinen, resmi adıyla Diversity Visa, Amerikan Kongresi tarafından yapılması zorunlu tutulan, her yıl Amerika’ya az göçmen gönderen ülkelerin vatandaşlarına rastgele seçim yöntemiyle 55 bin göçmen vizesi alma şansı sağlayan bir progam. Bu 55 bin kişi, bilgisayar tarafından rastgele seçiliyor.

Bu sene 2 Ekim'de başlayan başvurular, 5 Kasım'da sona erecek. Online yapılan başvurular ücretsiz. Ancak başvurusu olumlu sonuçlanan şanslı azınlık, vize görüşmesi öncesinde vize başvuru ücretini ödemek zorunda.

Programa başvurmak için en az lise mezunu olma şartı, veya bir meslekte 2 yıl deneyim şartı aranıyor.

Bakanlık, başvurucuları bazı noktalarda uyarıyor. Bunlardan en önemlisi, online formu doldurup gönderdikten sonra gelecek olan onay konu ve onay formunun saklanması. Onay formunun çıktısının alınması ve onay kodunun kaydedilmesi şart. Çünkü sonuçlar açıklandığında onay konu ve onay formu olmadan sisteme giriş yapamaz, kazanıp kazanmadığınızı öğrenemezsiniz. REKLAM Bir diğer kritik konu ise sonuçların açıklanması süreci. Sonuçlar mayıs ayının ilk haftasında açıklanacak ve hiçbir ABD makamı, başvuran şahsı olumlu veya olumsuz bilgilendirmeyecek. Başvurucunun onay konu ve onay formunu kullanarak sonuçlar ilan olduktan sonra resmi siteden giriş yapıp sonucuna erişmesi gerekiyor.

Online formdaki bilgilerin de eksiksiz doldurulması şart. 21 yaş ve altında çocuğu olan başvurucunun, çocuğu ABD'ye gelmeyecek olsa bile çocuğunun bilgilerini forma doldurması gerekiyor. Bir diğer kritik nokta ise Green Card başvurusu olumlu sonuçlanan biri ABD'ye giriş hakkı kazanmıyor. ABD'ye oturma izni başvurusu hakkı kazanıyor. Başvurusu olumlu sonuçlanan birinin zaman kaybetmeden ABD Konsolosluğu'na randevu başvurusu yapması gerekiyor. Bu sezonun randevuları 2025 Ekim ve 2026 Mayıs arasında. Bu tarihlerde vizesi onaylanmayan bir adayın Green Card hakkı yanar. Bir daha başvurması gerekir.

ABD'nin her yıl Green Card sürecine dahil ettiği 55 bin kişinin ise matematiksel dağılımı şöyle. 6 kıtada son 5 yılda ABD'ye 50 binden fazla göçmen göndermiş ülkeler haricindeki tüm ülkelerin vatandaşları çekilişe katılabiliyor. Hiçbir ülke toplam kontenjanın yüzde 7'sinden fazla bir sayıda hak kazanamıyor ki bu da bir ülkenin en fazla 3850 başvurusunun olumlu sonuçlanması demek.